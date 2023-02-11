В 2022 году объем введенного жилья в Стерлитамаке превысил прошлогодние показатели

Ранее минстрой Башкирии назвал города-лидеры жилищного строительства в регионе. Так, в Башкирии за 2022 год построено почти 40 тыс. квартир и почти 16 тыс. домов общей площадью 3,063 млн квадратных метров — на 5,4% больше, чем в 2021 г. Новоселами стали более 110 тыс. семей. Среди муниципалитетов больше всего жилья построено в Туймазах (в 2,1 раза больше, чем в 2021-м), Бирске (в 2 раза), Стерлитамаке и Салавате (в 1,7 раза) и в Абзелиловском районе Башкирии (в 1,7 раза).