В 2022 году объем введенного жилья в Стерлитамаке превысил прошлогодние показатели

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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— Можно сказать, город живет, если он застраивается. В Стерлитамаке с этим все в порядке. По объемам жилья мы превысили показатели 2021 года. В прошлом году мы ввели 94 тысячи квадратных метров, в 2021 году — 65 тысяч, — отметил на заседании по развитию строительной отрасли в Стерлитамаке мэр города Рустем Газизов. — В 2022 году нам удалось сдвинуть с мертвой точки проблему обманутых дольщиков.
В частности, 64 обманутых дольщика получили в прошлом году ключи от своих квартир. И это лишь часть проделанной совместной работы строителей, архитекторов, проектировщиков и застройщиков.
Кроме того, в прошлом году благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» в этом городе республики построена дорога в микрорайоне Прибрежный.
Национальные проекты — важный инструмент в развитии строительной отрасли в современных реалиях, убежден Рустем Газизов. «Сегодня перед строительной отраслью Стерлитамака стоят задачи по поиску свободных строительных площадок, обеспечению на них инженерной инфраструктуры, по увеличению объёма вводимого жилья, реновации жилья, ремонту имеющихся и строительству новых дорог. Для достижения поставленных задач будем использовать различные инструменты. В том числе участвовать в нацпроектах, в федеральных программах, применять механизм комплексного развития территорий», — подытожил мэр Стерлитамака.
Ранее минстрой Башкирии назвал города-лидеры жилищного строительства в регионе. Так, в Башкирии за 2022 год построено почти 40 тыс. квартир и почти 16 тыс. домов общей площадью 3,063 млн квадратных метров — на 5,4% больше, чем в 2021 г. Новоселами стали более 110 тыс. семей. Среди муниципалитетов больше всего жилья построено в Туймазах (в 2,1 раза больше, чем в 2021-м), Бирске (в 2 раза), Стерлитамаке и Салавате (в 1,7 раза) и в Абзелиловском районе Башкирии (в 1,7 раза).