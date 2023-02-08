День российской науки: «Роснефть» — в авангарде промышленных разработок России

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Именно научные разработки позволяют компании оставаться в лидерах отрасли по ряду ключевых показателей.
В числе ярких примеров — разработка собственной технологии производства катализатора гидрокрекинга на дочернем предприятии «Башнефти» ООО «РН-Кат» (г. Стерлитамак) в 2022 году. Испытания показали, что эта разработка не уступает импортным аналогам по ключевым параметрам, при этом позволяет увеличить выпуск высококачественных видов моторного топлива класса Евро-5 и заметно снизить зависимость российской нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежной продукции.
Примечательно, что в 2022 году «Роснефть» и «Nayara Energу» подписали контракт на поставку катализатора гидроочистки дизельных фракций производства «РН-Кат». Партия в 600 тонн доставлена в Индию — это первая поставка катализаторов «Роснефти» для зарубежной компании. Сейчас катализатор проходит промышленные испытания на индийском НПЗ. Напомним, с 2019 года «РН-Кат» производит катализатор по гидроочистке дизельного топлива для нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти». Это уникальный продукт — единственный российский катализатор, который работает как на тяжелом, так и на легком сырье, обеспечивая на выходе дизельное топливо класса Евро-5.
Еще одна важная разработка на счету специалистов «Роснефти» — собственная линейка корпоративного программного обеспечения, которое позволяет решать большинство сложных задач вне зависимости от импортных продуктов.
Специалисты «Роснефти» создали самообучающуюся систему «РН-Нейросети», которая самостоятельно предлагает оптимальные варианты размещения новых скважин, параметры проведения гидроразрыва пласта и подготовки к эксплуатации с учетом геологического строения, физико-химических свойств и текущего состояния выбранного месторождения. При классическом подходе для выбора оптимального варианта разработки месторождения требуется провести тысячи, а иногда десятки тысяч гидродинамических расчетов. Уникальное ПО за счет предварительного самообучения позволяет кратно снизить объем расчетов на конкретном месторождении.
А вот кратно снизить время исследований реагентов призвана отечественная разработка специалистов АНК «Башнефть» и ее дочернего предприятия ООО «Башнефть-Петротест» — первый в России цифровой экспресс-контроль состава и качества промысловых реагентов, используемых при добыче нефти и газа. В частности, инновационный метод за 10 минут определяет марку, подлинность и постоянство состава промысловых реагентов прямо на месторождении. Решение той же задачи с помощью технологии предыдущего поколения занимало около суток.
Кроме того, пятый год успешно продолжает функционировать уникальный проект «Башнефти» — «Цифровое месторождение» на базе Илишевского месторождения. Проект делает процессы добычи нефти эффективными и безопасными, нацелен на повышение надежности и экономичности производства, сокращение потерь, повышение прозрачности процессов. На сегодня к этой системе подключено более 5,5 тыс. скважин, сокращение удельного времени простоя скважин за 2021 г. составило 16,2%, сокращение потерь нефти от предотвращения остановок — 26,4%. В числе цифровых инструментов, введенных в промышленную эксплуатацию на Илишевском месторождении, — модуль «Онлайн ГДИС», который в режиме реального времени оценивает целесообразность и дизайн гидродинамических исследований при внеплановых остановках скважин. Этот модуль в настоящее время готовят к тиражированию на всех добывающих активах «Башнефти».
Также специалисты «Башнефти» и научного института «РН-БашНИПИнефть» (входят в периметр «Роснефти») разработали учебные AR-тренажеры на основе дополненной реальности. Эта технология открывает новые возможности в обучении производственного персонала в нефтегазовой сфере. Ее преимущество в том, что демонстрация принципов работы ведется с помощью виртуального моделирования производственных условий и сценариев, при этом обучающий процесс полностью автоматизирован. Это не только помогает получать практический опыт и повышает интерактивность обучения, но также снижает вероятность ошибок на реальном производстве.
Добавим, что в 2018 году «Башнефть» первой в России начала производство автомобильного бензина АИ-95 «Евро 6», разработанного специалистами «Роснефти». Его улучшенные эксплуатационные свойства подтверждены результатами испытаний «Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти». В 2022 году уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» увеличил выработку автомобильного бензина АИ-95 «Евро 6» на 26% — до 305,7 тыс. тонн.
В 2022 году НК «Роснефть» получила более 100 патентов на инновационные изобретения. К настоящему моменту компании принадлежит более 950 продуктов интеллектуальной собственности, прошедших госрегистрацию. Научно-проектный блок «Роснефти» остается крупнейшим в Европе научным нефтегазовым центром, совокупный экономический эффект от деятельности которого оценивается более чем в 150 млрд рублей. Кроме того, «Роснефть» — первая отечественная компания, успешно разрабатывающая программное обеспечение для ключевых процессов нефтегазодобычи. По техническим характеристикам этот софт значительно превосходит зарубежные аналоги при более низкой стоимости. Развивая линейку корпоративного ПО, компания при этом совершенствует инструменты искусственного интеллекта. Цифровую трансформацию ТЭК целенаправленно поддерживают на ежегодных IT-соревнованиях «Роснефти».