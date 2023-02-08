День российской науки: «Роснефть» — в авангарде промышленных разработок России

Кроме того, пятый год успешно продолжает функционировать уникальный проект «Башнефти» — «Цифровое месторождение» на базе Илишевского месторождения. Проект делает процессы добычи нефти эффективными и безопасными, нацелен на повышение надежности и экономичности производства, сокращение потерь, повышение прозрачности процессов. На сегодня к этой системе подключено более 5,5 тыс. скважин, сокращение удельного времени простоя скважин за 2021 г. составило 16,2%, сокращение потерь нефти от предотвращения остановок — 26,4%. В числе цифровых инструментов, введенных в промышленную эксплуатацию на Илишевском месторождении, — модуль «Онлайн ГДИС», который в режиме реального времени оценивает целесообразность и дизайн гидродинамических исследований при внеплановых остановках скважин. Этот модуль в настоящее время готовят к тиражированию на всех добывающих активах «Башнефти».