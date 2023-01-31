В Башкирии многодетная семья осталась без крова после пожара

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В Кармаскалинском районе многодетна семья осталась без крыши над головой из-за пожара. По информации администрации муниципалитета, семья проживала в частном доме в деревне Сарт-Наурузово, однако сегодня утром дом загорелся, в результате которого пострадала кровля и имущество.
Отмечается, что в Фарида одна воспитывает мальчиков 16 и 13 лет и девочку 11 лет. Как известно, в 2019 году отца семейства не стало. В администрации отмечают, что семья нуждается в поддержке и «важна любая помощь».
— По всем вопросам можете обращаться в администрацию Прибельского сельского поселения по тел. : 2-86-84, — обратилась к неравнодушным жителям администрация Кармаскалинского района.