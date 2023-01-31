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В Башкирии многодетная семья осталась без крова после пожара

31 января 2023, 14:47
Фото: 1MI
Пожар произошел в деревне Сарт-Наурузово Кармаскалинского района. В результате без крыши над головой осталась мать и трое ее малолетних детей.

В Кармаскалинском районе многодетна семья осталась без крыши над головой из-за пожара. По информации администрации муниципалитета, семья проживала в частном доме в деревне Сарт-Наурузово, однако сегодня утром дом загорелся, в результате которого пострадала кровля и имущество.

Отмечается, что в Фарида одна воспитывает мальчиков 16 и 13 лет и девочку 11 лет. Как известно, в 2019 году отца семейства не стало. В администрации отмечают, что семья нуждается в поддержке и «важна любая помощь».

— По всем вопросам можете обращаться в администрацию Прибельского сельского поселения по тел. : 2-86-84, — обратилась к неравнодушным жителям администрация Кармаскалинского района.
Фотография горящего дома семьи.
Фото: Администрация Кармаскалинского района // vk.com
#Элина Сайфранова#Общество#Пожар
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