Суд освободил от наказания задолжавшего 24 млн рублей работникам владельца «Башмилк»

Суд, напомним, назначил мужчине наказание в виде штрафов на общую сумму более миллиона рублей, а от отбывания наказания в МЛС освободил, в качестве отбытого наказания суд учел период нахождения обвиняемого под домашним арестом и под стражей. Также опирался суд и на то, что срок давности по уголовному преследованию уже вышел.