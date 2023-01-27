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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Суд освободил от наказания задолжавшего 24 млн рублей работникам владельца «Башмилк»

27 января 2023, 08:22
Фото: 1MI
Дело владельца агрохолдинга вернут в суд.

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о том, что по мнению надзорного ведомства приговор учредителю и экс-руководителю группы компаний Агрохолдинга «Башмилк», вынесенный Советским райсудом Уфы оказался слишком мягким и несправедливым.

Суд, напомним, назначил мужчине наказание в виде штрафов на общую сумму более миллиона рублей, а от отбывания наказания в МЛС освободил, в качестве отбытого наказания суд учел период нахождения обвиняемого под домашним арестом и под стражей. Также опирался суд и на то, что срок давности по уголовному преследованию уже вышел.

По данным следствия фигурант задолжал выплату заработной платы более 300 сотрудникам. Так, общая сумма долга перед работниками составила более 24 миллионов рублей. Это же признал суд.

В суде было доказано и то, что он злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности и скрывал деньги на уплату налогов.

В то же время по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере коммерсанта суд оправдал. Сам же мужчина ни в каких из вменяемых ему деяний вины не признал.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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