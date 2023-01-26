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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Активисты «СтопБашРТС» планируют провести митинг против высоких тарифов ЖКХ

26 января 2023, 11:46
Фото: 1MI
Официальное уведомление о проведении митинга активисты уже направили в мэрию Уфы.

Активисты движения «Стоп БашРТС» планируют провести митинг против высоких тарифов ЖКХ. Соответствующее уведомление было направлено в мэрию Уфы.

Как отметил активист движения Альберт Рахматуллин изданию «Ъ-Уфа», на митинге будут обсуждать проблемы «высоких платежей за отопление, выдвижение требований об устранении нарушений в ЖКХ и защита конституционных прав граждан».

Предполагается, что участие в мероприятии примут 400 человек, также возможно использование плакатов, транспарантов и флагов партии и движений. Однако ответ от мэрии на данный момент не поступил. Сам организатор отмечает, надежды на то, что митинг согласуют — «мало».

Напомним, что 1 декабря услуги ЖКХ в Башкирии подорожали, в частности на 9% был повышен тариф на электроэнергию, на газ — на 8,5%, также на не более, чем на 9% подорожают тарифы на водоснабжение, водоотведение, отопление и вывоз мусора. 

В Башкирии с 1 декабря услуги ЖКХ подорожают на 9%
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#Элина Сайфранова#Общество
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