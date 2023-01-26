Активисты «СтопБашРТС» планируют провести митинг против высоких тарифов ЖКХ

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Активисты движения «Стоп БашРТС» планируют провести митинг против высоких тарифов ЖКХ. Соответствующее уведомление было направлено в мэрию Уфы.
Как отметил активист движения Альберт Рахматуллин изданию «Ъ-Уфа», на митинге будут обсуждать проблемы «высоких платежей за отопление, выдвижение требований об устранении нарушений в ЖКХ и защита конституционных прав граждан».
Предполагается, что участие в мероприятии примут 400 человек, также возможно использование плакатов, транспарантов и флагов партии и движений. Однако ответ от мэрии на данный момент не поступил. Сам организатор отмечает, надежды на то, что митинг согласуют — «мало».
Напомним, что 1 декабря услуги ЖКХ в Башкирии подорожали, в частности на 9% был повышен тариф на электроэнергию, на газ — на 8,5%, также на не более, чем на 9% подорожают тарифы на водоснабжение, водоотведение, отопление и вывоз мусора.