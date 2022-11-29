В Башкирии с 1 декабря услуги ЖКХ подорожают на 9%

В Башкирии с 1 декабря подорожают услуги ЖКХ. Как сообщает Госкомитет РБ по тарифам, на электроэнергию тарифы повысятся на 9%, на газ — на 8,5%, также на не более, чем на 9% подорожают тарифы на водоснабжение, водоотведение, отопление и вывоз мусора. Данные тарифы могут отличаться у регоператоров, однако предельно допустимое отклонение от величины указанного индекса установлено на уровне 2%.

Отмечается, что следующая индексация тарифов произойдет 1 июля 2024 года. К слову, повышение тарифов должно было произойти только в июле следующего года, однако в соответствии с решение Правительства России индексация была перенесена на декабрь 2022 года. Объясняется это необходимостью обеспечить бесперебойной работой и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных коммунальных услуг для населения.