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В Башкирии с 1 декабря услуги ЖКХ подорожают на 9%

Сегодня, 13:43
Фото: 1MI
Повышение тарифов производится в соответствии с постановлением Правительства России.

В Башкирии с 1 декабря подорожают услуги ЖКХ. Как сообщает Госкомитет РБ по тарифам, на электроэнергию тарифы повысятся на 9%, на газ — на 8,5%, также на не более, чем на 9% подорожают тарифы на водоснабжение, водоотведение, отопление и вывоз мусора. Данные тарифы могут отличаться у регоператоров, однако предельно допустимое отклонение от величины указанного индекса установлено на уровне 2%. 

Отмечается, что следующая индексация тарифов произойдет 1 июля 2024 года. К слову, повышение тарифов должно было произойти только в июле следующего года, однако в соответствии с решение Правительства России индексация была перенесена на декабрь 2022 года. Объясняется это необходимостью обеспечить бесперебойной работой и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных коммунальных услуг для населения. 

Ранее плата за коммунальные услуги повышалась в августе 2022 года. 

#Элина Сайфранова
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