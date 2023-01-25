Есть вопросы: строительство новой школы в Башкирии может затянуться

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Причиной приостановки конкурсных процедур стала жалоба одного из участников закупки — Строительного управления № 1.
Контракт стоимостью 1 млрд рублей ранее получило ООО «Бургеоинжиниринг». При выборе подрядчика конкурсная комиссия учла не только цену, за которую участники закупки согласились выполнить работы, но и их квалификацию и опыт выполнения аналогичных работ. Оценка СУ-1 составила 78,13, а победителю конкурса присвоили 99,7 баллов. Вместе с тем, отмечает податель жалобы, у «Бургеоинжиниринга» нет исполненного контракта, связанного со строительно-монтажными работами, на сумму свыше 2,4 млрд рублей. Самый большой такой исполненный договор заключен на 72 млн рублей, говорится в жалобе.
«Указанное означает, что опыт ООО „Бургеоинжиниринг“ не соответствовал даже минимальным критериям», — отметил руководитель СУ-1.
Он посчитал, что протоколы, составленные по итогам торгов, являются незаконными и подлежат отмене.
В связи с поступившей жалобой ФАС России приостановила процедуру заключения контракта между заказчиком и победителем конкурса. В среду, 25 января, на электронную площадку поступила информация об отзыве жалобы СУ-1. Пока никаких решений по этому поводу не принято.
ФАС назначила рассмотрение жалобы на 27 января. До тех пор, пока решение по ней не будет принято, стороны не смогут заключить контракт, а подрядчик — приступить к работам.
Конкурс на строительство учебного учреждения объявили 30 декабря прошлого года. Заказчиком выступает республиканское Управление капстроительства.
Новую школу планируют построить в микрорайоне «Звездный» в Иглино. Она спроектирована на 1225 мест. Генподрядчик должен будет выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы, завезти и установить оборудование и получить положительное заключение госэкспертизы по объекту.
Начать строительство необходимо сразу после заключения госконтракта, завершить — в ноябре 2024 года. Работы профинансируют из федерального и регионального бюджета. В 2023 году на эти цели выделено 298 млн рублей, 250 из которых — федеральные средства. В 2024 году лимит финансирования составит 737,8 млн рублей. Из них 404,8 млн перечислят из бюджета страны, еще 333 млн добавит республика.