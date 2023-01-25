Есть вопросы: строительство новой школы в Башкирии может затянуться

Контракт стоимостью 1 млрд рублей ранее получило ООО «Бургеоинжиниринг». При выборе подрядчика конкурсная комиссия учла не только цену, за которую участники закупки согласились выполнить работы, но и их квалификацию и опыт выполнения аналогичных работ. Оценка СУ-1 составила 78,13, а победителю конкурса присвоили 99,7 баллов. Вместе с тем, отмечает податель жалобы, у «Бургеоинжиниринга» нет исполненного контракта, связанного со строительно-монтажными работами, на сумму свыше 2,4 млрд рублей. Самый большой такой исполненный договор заключен на 72 млн рублей, говорится в жалобе.