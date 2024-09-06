Окраина Уфы станет ипотечным гетто

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
История микрорайона «Дёма» в Уфе официально ведется с послевоенных годов. Датой основания района считается 6 марта 1944 года, когда он был включен в состав территории города. Однако его история уходит корнями гораздо глубже: в 1887 году, в связи с прокладкой железной дороги Самара-Уфа-Златоуст-Челябинск, был создан небольшой разъезд Дема. Этот разъезд в 30–х годах XX века значительно расширился и стал одной из крупнейших транспортных узловых станций в России. Исторически, «Дёма» сначала был промышленной окраиной, а постепенно превратился и в спальный район при рабочей окраине Уфе.
Дёмский район находится в южной части Уфы и занимает площадь 56,37 квадратных километров. Здесь, по данным последней переписи населения, проживает 74 701 человек. Выходит, что плотность населения в Дёме составляет менее 1 350 человек на квадратный километр. Специалисты оценивают такую плотность как тихий малоэтажный пригород. Но это в Дёме только пока. На район окраины Уфы положили глаз застройщики. И сделали они это еще десять лет назад.
Большая стройка в Дёме началась еще в 2002 году. Тихую пасторальную окраину, утопающую в зелени и мерном стуке колес железной дороги, стали занимать многоэтажки. Квадратные метры практически сразу нашли себе обитателей. Из-за новостроек население в Дёме приросло сразу на 20%. И это оказалось только началом большого переселения в по-провинциальному милую Дёму.
В начале сентября 2024 года мэр Уфы Ратмир Мавлиев завизировал проект планировки и застройки территории в Дёме. Бизнес намерен утыкать небоскребами 119,54 га Дёмы. Это намерение застройщик изъявил еще в 2014 году. Теперь слова дошли до дела. Вернее, амбиции получили выражение в официальном документе. Под застройку «человейниками» мэрия отдает самый краешек Дёмы: участок возле Дёмского шоссе — между улицами Дагестанской и Манурова. Пока там зияет пустырь, а в будущем раскинется ипотечное гетто. Проект инициирован «Управление комплексной застройки № 3 ОАО КПД», вышедшей на строительный рынок Уфы в 2010 году с уставным капиталом в ₽185 млн. Земля под стройку была арендована компанией в Дёме еще десять лет назад, в 2014 году.
Проект разбивает пустырь в Дёме на пять строительных секторов. Для каждого из них создан план осваивания земли — от прокладки коммунальной инженерии до возведения жилых и административных зданий. Все планы подсчитаны в цифрах.
На момент проектирования большая часть территории свободна от застройки, объекты капитального строительства, кроме немногочисленных инженерных объектов, на участках отсутствуют. Нет и нормальных дорог. Но, застройщик, конечно, обещает это исправить.
Итак. Пустырь разбили на пять кварталов. Пока им не дали названия, лишь номера. Проект рассказывает о застройке каждого. Расскажет и Mkset.
Квартал №1
Планируемое жилищное строительство: 14 домов и жилых комплексов высотой в 17-25 этажей.
Планируемое социальное строительство: встроенный в высотку детсад на 44 ребенка, отдельное здание детсада на 350 воспитанников, два паркинга общей вместимостью 600 машиномест.
Квартал №2
Планируемое жилищное строительство: 9 домов высотой в 15-17 этажей.
Планируемое социальное строительство: торговый центр, два детсада на 350 малышей каждый, две школы общей вместимостью в 4 850 учеников, 11 паркингов на 6 500 машиномест.
Квартал №3
Планируемое жилищное строительство: 9 домов высотой в 15-25 этажей.
Планируемое социальное строительство: детсад на 350 детей, паркинг на 300 автомобилей.
Квартал №4
Планируемое жилищное строительство: 8 домов и жилых комплексов высотой от 12 до 17 этажей.
Планируемое социальное строительство: детсад на 320 воспитанников, школа на 1 625 учащихся, паркинги на 1 363 автомобиля.
Квартал №5
Планируемое жилищное строительство: три жилищных комплекса по 17 этажей.
Планируемое социальное строительство: детсад на 150 малышей, паркинг для 695 автомобилей.
Радует, что учтено строительство школ. Но дети имеют свойство болеть, посещать спортивные секции и творческие кружки, играть в парках и на площадках. И поликлиник, спортзалов и бассейнов, зеленых зон и территорий активности и развлечений в проекте не видно. Видимо, придется детям новосёлов Дёмы развлекать себя хулиганством на стройплощадках и многочисленных паркингах.
Итак, проектом предлагается размещение зданий и сооружений общей площадью застройки 206 410 квадратных метров. Общая нормируемая площадь зданий и
сооружений по проекту составляет 1 605 160 квадратных метров. Все эти «человейники» посадят на 73,68 га. Общий проектируемый жилищный фонд (общая площадь квартир) по территории проектирования составляет 1 214 420 квадратных метров. При обеспеченности жилищным фондом в 30 «квадратов» на человека, то население территории должно составить 40 480 человек. Выходит, что на 1/77 всего района хотят поселить более половины имеющегося уже в Дёме населения. Будет ли им комфортно или тесно? Считаем ответ на вопрос однозначным.
При планируемой численности новосёлов, рассчитывая численность семьи в три человека, выходит, что в Дёме будет жить не менее 10 000 одномоментно. Им нужны места в детских садах и школах. Проектом предусмотрены 1 864 места в детских садах и 6 175 мест в школах. Учитывая государственный курс и многодетность и финансовую поддержку обеспечения таких семей жильем, детей в семьях может быть явно не по одному. Тогда эти почти 8000 мест не смогут удовлетворить спрос на образование. А, если учитывать то, как охотно бизнес при осваивании земли строит социальные объекты, школы и детсады внутри ипотечного гетто можно ожидать годами, если не десятилетиями.