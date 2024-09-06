Окраина Уфы станет ипотечным гетто

Итак, проектом предлагается размещение зданий и сооружений общей площадью застройки 206 410 квадратных метров. Общая нормируемая площадь зданий и

сооружений по проекту составляет 1 605 160 квадратных метров. Все эти «человейники» посадят на 73,68 га. Общий проектируемый жилищный фонд (общая площадь квартир) по территории проектирования составляет 1 214 420 квадратных метров. При обеспеченности жилищным фондом в 30 «квадратов» на человека, то население территории должно составить 40 480 человек. Выходит, что на 1/77 всего района хотят поселить более половины имеющегося уже в Дёме населения. Будет ли им комфортно или тесно? Считаем ответ на вопрос однозначным.



При планируемой численности новосёлов, рассчитывая численность семьи в три человека, выходит, что в Дёме будет жить не менее 10 000 одномоментно. Им нужны места в детских садах и школах. Проектом предусмотрены 1 864 места в детских садах и 6 175 мест в школах. Учитывая государственный курс и многодетность и финансовую поддержку обеспечения таких семей жильем, детей в семьях может быть явно не по одному. Тогда эти почти 8000 мест не смогут удовлетворить спрос на образование. А, если учитывать то, как охотно бизнес при осваивании земли строит социальные объекты, школы и детсады внутри ипотечного гетто можно ожидать годами, если не десятилетиями.