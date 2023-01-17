Схематоз: как в Башкирии провалили школьный ремонт и за дело взялись силовики

В контрольном органе обнаружили и еще некоторые «странности». Например, ООО «Партнер-Уфа» по условиям контракта должно было постоянно контролировать ход выполнения работ. Однако компания расположена в Уфе и очевидно не могли выполнить эти обязательства, посчитали в УФАС. Представители подрядчика в свою очередь пояснили, что планировали нанять для этого местного жителя — и он даже какое-то время контролировал работы, но трудовое соглашение с ним так и не заключили. Позже необходимость в надзоре отпала сама собой.