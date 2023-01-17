Схематоз: как в Башкирии провалили школьный ремонт и за дело взялись силовики

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Выяснилось, что контракты по капремонту лицея № 9 в Сибае уже проверяют оперативники.
Сам ремонт проводили еще в 2020 году. Тогда мэрия выделила на ремонт лицея свыше 69 млн рублей. Школа провела ряд электронных аукционов, по результатам которых заключил контракты с пятью компаниями: ООО «Бастион», ООО «Фасилити», ООО «Алмаз и К», ООО «Регион Минерал Инвест», ООО «Алю Мастер» и одним индивидуальным предпринимателем. Еще с одной компанией — ООО «Партнер — Уфа» подписали договор на услуги по проведению технического надзора за капремонтом.
Антимонопольщикам, которые после проверки затребовали контракты с подрядчиками, в школе заявили, что документы изъяты следователями. Как оказалось, это было правдой лишь наполовину — всего подписывалось 19 документов, из которых оперативников заинтересовали только девять.
В итоге антимонопольщики смогли заполучить недостающие контракты через следователей и пришли к выводу, что «нумерация договоров не соответствует дате их заключения, что может косвенно свидетельствовать о составлении фиктивной даты указанных договоров».
В контрольном органе обнаружили и еще некоторые «странности». Например, ООО «Партнер-Уфа» по условиям контракта должно было постоянно контролировать ход выполнения работ. Однако компания расположена в Уфе и очевидно не могли выполнить эти обязательства, посчитали в УФАС. Представители подрядчика в свою очередь пояснили, что планировали нанять для этого местного жителя — и он даже какое-то время контролировал работы, но трудовое соглашение с ним так и не заключили. Позже необходимость в надзоре отпала сама собой.
Между тем в протоколе опроса, который провели следователи, говорится, что жителя Сибая для технического надзора наняли по предложению директора лицея, деньги за услуги ему директор «Партнер-Уфа» выплачивал из своих средств.
Кроме того, в декабре 2022 года в администрации лицея сообщили, что «представитель интересов стройконтроля в МОБУ „Лицей № 9“ был назначен по настоятельной рекомендации администрации Сибая (документы, подтверждающие этот факт были изъяты)», выяснили в УФАС.
Еще один контракт на общестроительные работы предусматривал, что ремонт будет завершен до 1 сентября 2020 года, однако в конце августа администрация Сибая продлила сроки более чем на месяц — из-за коронавируса. Однако, отметили в УФАС, для переноса сроков требовалось доказать, что подрядчик не смог выполнить работы вовремя из-за распространения коронавируса. Такого обоснования представлено не было.
«Настоящими действиями „Регион Минерал Инвест“ (подрядчик — Mkset) были предоставлены преимущественные условия исполнения муниципального контракта», — заключили в контролирующем ведомстве.
Ранее этому подрядчику неоднократно направляли претензии в связи с неисполнением обязанностей по договору. В итоге школа не открылась к началу нового учебного года. Руководство лицея жаловалось в мэрию на отсутствие рабочих на стройке и просило помочь ускорить процесс ремонта. То есть в городской администрации знали о возникших проблемах.
Интересно, что «Регион Минерал Инвест» заключил с заказчиком контракт стоимостью 14 млн рублей, при этом компания подписали договор субподряда на 11 млн рублей с другой фирмой — ООО «Гарант». По договоренности между двумя юрлицами фактически предусмотренные работы должно было выполнить физлицо по фамилии Кутуев. Последний не выполнил объемы на три млн рублей, что ранее установил Сибайский городской суд. Однако компания, которая «на бумаге» следила за этим, — «Партнер Уфа» — подписала документы об их приемке. Работы, не выполненные в срок, к тому же еще и оплатили.
«Между администрацией (Сибая — Mkset), МОБУ „Лицей № 9“, ООО „Регион Минерал Инвест“, ООО „Партнер Уфа“, ООО „Гарант“ и Кутуевым имело место заключение антиконкурентного соглашения, направленного на предоставление возможности оплаты работ по указанному выше муниципальному контракту ООО „Регион Минерал Инвест“ в полном объеме, несмотря на ненадлежащее исполнение и неисполнение обязательств по данному контракту», — заключили в УФАС.
Кроме того, с сентября по ноябрь школа заключила еще ряд договоров без проведения конкурсных процедур — с единственными поставщиками. В администрации пояснили, что решения об этом принимали «комиссионно с участием первого вице-мэра с личного одобрения главы администрации». Тот же бригадир Кутуев выполнял работы по целому ряду контрактов. Договоры заключались фиктивно с юрлицами, а строительные объемы передавались все тому же физлицу.
Надзорный орган пришел к выводу, что заказчики специально дробили контракт на несколько мелких, чтобы получить возможность заключать их с единственными поставщиками в обход торгов.
Примечательно, что родители учеников сибайского лицея № 9 жаловались на затянувшийся ремонт в сентябре 2021 года. Потом вопрос попал и в эфир «Ночи выборов» в 2021 году. Тогда местная жительница рассказала, что детям приходится учиться дистанционно из-за того, что ремонт так и не завершили. Здание, как сообщали в ЦУРе, ремонтировалось на федеральные деньги — по программе «Современная школа». Уже на следующий день, 19 сентября 2021 года, государственные СМИ отрапортовали, что лицей открылся и там все хорошо.
Нужно отметить, что в период, когда заключались все вышеперечисленные контракты на ремонт лицея, мэром Сибая был Рустэм Афзалов. В апреле прошлого года чиновник пошел на повышение, получив пост министра предпринимательства и туризма. Однако у следователей появляются все новые и новые вопросы к нему.
Так, ранее в МВД возбудили уголовное дело о махинациях во время ремонта улицы Горького в Сибае. Обвинение в превышении полномочий предъявлено первому замглавы Минтранса Виктору Жулькову — следователи полагают, что контракт выполняла аффилированная с руководством ведомства компания. О внимании оперативников к самому Афзалову, при котором проводился ремонт, пока не сообщается.
Сейчас в УФАС по Башкирии признали в действиях администрации Сибая нарушение закона о защите конкуренции. Это может оказаться вторым тревожным «звоночком» для экс-мэра Афзалова.