Конец света объявили в Уфе

Как сообщает администрация Октябрьского района Уфы, временные отключения электричества могут быть внезапными. Они запланированы на период с 11 по 13 сентября и с 16 по 20 сентября. Свет может внезапно выключиться в рабочие часы, с 10:00 до 18:00. Так что тем, кто трудится на удалёнке, лучше запастись независимыми источниками энергии и терпением.