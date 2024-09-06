Конец света объявили в Уфе

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Микрорайон «Жилино» во вторую декаду сентября 2024 года придется претерпеть коммунальные неудобства. Там запланирован ремонт сетей электроснабжения. Энергетики хотят заменить оборудование для подачи света в жилые дома и административные здания.
Как сообщает администрация Октябрьского района Уфы, временные отключения электричества могут быть внезапными. Они запланированы на период с 11 по 13 сентября и с 16 по 20 сентября. Свет может внезапно выключиться в рабочие часы, с 10:00 до 18:00. Так что тем, кто трудится на удалёнке, лучше запастись независимыми источниками энергии и терпением.