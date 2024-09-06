mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Конец света объявили в Уфе

Конец света объявили в Уфе

6 сентября 2024, 08:56
Жителям микрорайона «Жилино» придется периодически окунаться в Средневековье, предупреждает в пятницу, 6 сентября, управа Октябрьского района.

Микрорайон «Жилино» во вторую декаду сентября 2024 года придется претерпеть коммунальные неудобства. Там запланирован ремонт сетей электроснабжения. Энергетики хотят заменить оборудование для подачи света в жилые дома и административные здания.

Как сообщает администрация Октябрьского района Уфы, временные отключения электричества могут быть внезапными. Они запланированы на период с 11 по 13 сентября и с 16 по 20 сентября. Свет может внезапно выключиться в рабочие часы, с 10:00 до 18:00. Так что тем, кто трудится на удалёнке, лучше запастись независимыми источниками энергии и терпением.

Башкирия толстеет
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяная блондинка собрала «домино» из десяти машин в БашкирииМошенники примазались к выборам в БашкирииГДЗ и ИИ — помощь или вред
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Отключение электричества#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Администрация#Октябрьский район#Жилино#Курск#Курская область
Подпишитесь
Окраина Уфы станет ипотечным гетто
Сегодня, 08:26
Видео. Солевой боец завёлся в Уфе
Сегодня, 09:51
Главу Башкирии выбрал тиранозавр
Сегодня, 09:25
Видео. Пьяная блондинка собрала «домино» из десяти машин в Башкирии
Сегодня, 08:45
Студенты решили покататься на чужой машине, но что-то пошло не так
Сегодня, 09:09