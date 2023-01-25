Благовещенский завод ОМК включили в онлайн-путеводитель по промтуризму России

В каталог «Все — на завод!» включили экскурсию ОМК «Огонь. Металл. Люди». Она знакомит гостей Благовещенска со старейшим металлургическим предприятием Башкортостана, история которого насчитывает 266 лет. Во время экскурсии на благовещенский завод ОМК гости проходят весь путь изготовления продукции — от конструирования и отливки деталей до сборки и окраски готового изделия. В центре этого маршрута — «горячие» цеха завода — сталелитейный и кузнечно-прессовый. Именно здесь экскурсанты видят, как металл, раскаленный до 1200 градусов, послушно принимает форму будущей продукции.