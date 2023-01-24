Бастрыкин заинтересовался нападением отца и сына на инспекторов ДПС в Башкирии

Напомним, что видеозапись нападения на сотрудников ГИБДД появилась в сети 23 января. По информации МВД Башкирии, причиной тому послужил штраф за неправильную парковку. В частности, 31-летний водитель Гранты припарковался на пешеходном переходе, а когда инспекторы ДПС начали составлять в отношении него административный протокол, он начал проявлять агрессию. Позже к правонарушителю на помощь пришел отец.