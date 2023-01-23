Госавтоинспекция МВД Башкирии прокомментировала нападение отца и сына на инспекторов

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Как уже сообщал Mkset сегодня 23 января в селе Чекмагуш произошла драка, а точнее нападение автолюбителя на сотрудников ДПС, которые несли службу. Появилась официальная версия произошедшего от Управления Госавтоинспекции МВД по Башкирии, которая мало отличается от изначальной версии, которую публиковали в соцсетях.
Так в пресс-службе МВД сообщили о том, что на улице Тракторной в селе Чекмагуш 31-летний водитель припарковал свой автомобиль Лада Гранта на пешеходном переходе, за что инспекторы начали составлять на него административный протокол, однако реакция мужчины оказалась крайне неожиданной, он начал ругаться на инспектора матом и проявлять агрессию.
«На помощь» к правонарушителю поспешил его отец, вместе с которым мужчина продолжил конфликт с правоохранителями, 31-летний нарушитель попытался вырвать из рук инспектора протокол и скрыться. однако инспектор сделать ему этого не дал, применив к нарушителю физическую силу. Однако мужчина от этого не успокоился, а наоборот раздухарился и нанес несколько ударов инспекторам, за что и был задержан. Как и его старший родственник он был доставлен в полицию.
— В отношении водителя составлены два административных материала. Собранные полицейскими материалы по фактам применения насилия и оскорбления представителей власти будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения — уточнили в Управлении Госавтоинспекции МВД по Башкирии.