Госавтоинспекция МВД Башкирии прокомментировала нападение отца и сына на инспекторов

«На помощь» к правонарушителю поспешил его отец, вместе с которым мужчина продолжил конфликт с правоохранителями, 31-летний нарушитель попытался вырвать из рук инспектора протокол и скрыться. однако инспектор сделать ему этого не дал, применив к нарушителю физическую силу. Однако мужчина от этого не успокоился, а наоборот раздухарился и нанес несколько ударов инспекторам, за что и был задержан. Как и его старший родственник он был доставлен в полицию.