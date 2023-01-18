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Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Депутат Курултая обнаружил отсутствие ряда важных лекарств в уфимских аптеках

Сегодня, 10:51
Фото: 1MI
Речь идет о обезболивающих и жаропонижающих лекарств для маленьких детей.

Депутат Госсобрания Башкирии обнаружил отсутствие в аптеках Уфы обезболивающих и жаропонижающих лекарств для маленьких детей.

Как заявляет Ильгам Галин в своих социальных сетях, нет таких суспензий, как Нурофен, Амоксициллин, Амоксиклав, Аугментин. Кроме того, отсутствуют и антигистаминные средства «Зодак» и «Зиртек». Отмечается, что такая ситуация наблюдается в более чем в двух десятках аптек.

— Особо печальная ситуация, на мой взгляд, сложилась в Госаптеках — там, помимо всего прочего, ещё и цены выше, чем у частников, — пишет Ильгам Галин.
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