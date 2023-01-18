Депутат Курултая обнаружил отсутствие ряда важных лекарств в уфимских аптеках

Как заявляет Ильгам Галин в своих социальных сетях, нет таких суспензий, как Нурофен, Амоксициллин, Амоксиклав, Аугментин. Кроме того, отсутствуют и антигистаминные средства «Зодак» и «Зиртек». Отмечается, что такая ситуация наблюдается в более чем в двух десятках аптек.