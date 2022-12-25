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Глава Минздрава Башкирии получил предупреждение от прокуратуры

Сегодня, 06:41

Прокуратура Башкирии выявила нарушения прав пациентов с болезнью Паркинсона

В надзорном ведомстве выяснили, что в регионе для них не вовремя закупаются лекарства.

Всего в Башкирии проживает около 900 пациентов с таким диагнозом. Проводившая проверку прокуратура обнаружила, что для этой категории не хватает лекарств. При этом прерывать лечение больным нельзя.

«Вопреки требованиям законодательства в третьем квартале текущего года в регионе имелся дефицит таких лекарств», — отметили в надзорном органе.

Как удалось выяснить, Минздрав не проводит закупки нужных пациентам препаратов. Главе ведомства вынесли представление, потребовав выполнения возложенных на него обязательств. После этого ведомство закупило лекарства стоимостью свыше 5,5 миллиона рублей.

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В прокуратуре отметили, что в дальнейшем продолжат внимательно следить за тем, чтобы жители республики вовремя получали качественную медпомощь.

Как сообщал Mkset, ранее глава Минздрава Айрат Рахматуллин получил два предупреждения от Радия Хабирова из-за жалоб на недоступность первичной медицинской помощи.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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