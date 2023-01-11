Первый гол Сучкова и почти камбэк в Москве. Итоги первого выезда «Салавата» в 2023-м

«Металлург» и «Динамо» — команды, которые умеют грамотно сыграть в средней зоне. В рамках первого выезда года «юлаевцы», которые сами прославились заборами в нейтральной трети, проходили проверку чужой плотностью.
В обоих случаях вход с контролем 5 на 5 получился лучше, чем у соперника примерно на девять процентных пунктов: 55,88% против 46,34% в Магнитогорске, 57,41% против 48,72% в Москве.
Противостояние с командой Ильи Воробьева характеризовалось еще и тем, как быстро обе команды начинали новые попытки после предыдущих. Еще до шайб «СЮ» был немного острее (далее — статистика 5 на 5):
Один только Егор Сучков 8 января мог открывать счет дважды: в первый раз чуть не хватило на «пятаке», во второй раз фолил соперник.
Московский матч получился сопоставимым по статистике лишь за счет последней двадцатиминутки, в которой «бело-зеленые», проводящие четвертый матч через день в трех городах, достали из себя все и выдали топ-качество входа 13-3.
В первом периоде против «Динамо» вбрасывать приходилось практически столько же, сколько входить с контролем (качество 2-7 и 7-9 соответственно). «Бело-голубые» ставили 3-2 в средней зоне и добавляли к этому прессинг одним игроком (но не регулярный).
Подопечные Алексея Кудашова уже в своей зоне могли буквально втроем накрывать получившего пас «юлаевца» и порядочно закрывали линию броска (22 блокшота против 12 гостевых).
Даже преодолев чужую синюю линию с шайбой на крюке клюшки, часто приходилось запускать ее по борту. Будь у Уфы прежние легионеры или новички сопоставимого уровня, конечно, таких организационных сложностей не возникало бы.
Долгое время удавались лишь редкие контратаки 3 в 2 и индивидуальный розыгрыш. Но со второго периода вброс стал более организованным: больше короткого паса в чужой зоне, более высокий темп и наложение звеньев.
Против «Магнитки» — другой пример реакции на события на льду. Добившись минимального преимущества, «юлаевцам» пришлось порядочно потерпеть в обороне. Все же Филипп Майе немного умеет сохранять шайбу в чужой зоне.
Блокшоты (их набралось 22), выводы шайбы в меньшинстве, спасение от пробросов и сэйвы Андрея Кареевы дали плоды: шайба Александра Хмелевского разрядила атмосферу.
Любопытно, насколько по-своему вовремя были все четыре шайбы двухматчевого выезда. Первая в нем — одновременно первая в КХЛ для Егора Сучкова. «Салават» был все время чуть острее магнитогорцев и воплотил это в разницу на табло.
«Давно пора» — это описание к голу номера 72 можно прочитать двумя интонациями.
Первый вариант: как поздравление и поддержку. Тем более, что матч складывался для Егора отлично, он был заметен, как никогда в сезоне. Видимо, Виктор Козлов вовремя перестал делить между Сучковым и Глебом Кузьминым смены в зависимости от давления.
Второй вариант: как констатацию факта. Мы немало слышали о таланте Егора от тех, кто плотно следил за молодежью и ВХЛ, и у Сучкова была масса шансов в предыдущем 31 матче в КХЛ.
Ключевое: гол оказался победным, а партнерство в Артемом Пименовым потенциально породило новую связку, в которой каждый маневренно катается, может обозначить форчек и создать себе пространство.
Шайба Хмелевского, как уже сказано, цементировала успех на Урале. Который стал действительно историческим — в рамках регулярных чемпионатов КХЛ уфимцы вообще никогда не побеждали «Металлург» всухую на выезде.
В «регулярках» до КХЛ в последний раз это было около 19 лет назад — 6 декабря 2003 года (0:2), когда, например, еще не родился защитник Ярослав Цулыгин.
Кстати, соавторами победного гола Максима Якуцени стали нынешний главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери и наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин (он же был лучшим бомбардиром «СЮ» сезона 03/04).
Если брать плей-офф, тот же 0:2 зафиксирован в великом седьмом матче первого раунда 2013. Девять с лишним лет назад тогда забросили Никита Филатов и Алексей Кайгородов. Сейчас они оба уже закончили игровую карьеру.
Гол Сучкова был забит на единственном броске гостей за пятиминутку игры, гол Хмелевского — на втором. То есть, «Салават» достаточно долго не мог попасть по воротам, а потом забивал.
Андрей Кареев в четвертый раз в сезоне и в 11-й раз в регулярных чемпионатах КХЛ оставил ворота на замке. Едва ли он расстроен окончанием «сухой» серии, но решающий гол с рикошета, конечно, обидный для любого голкипера.
Значимость шайб против «Динамо» ультраочевидна: «СЮ» долго и тяжело конструировал содержательные атаки два периода, а потом взял и сравнял счет за 26 секунд. Достав из себя все ресурсы, команда из Башкирии сравнялась и в темпе.
Данил Аймурзин сократил отставание после прессинга от Егора Сучкова, а Николай Кулемин реализовал пас на ход.
Симметрия даже на двух уровнях. В уфимском матче «Динамо» очень быстро отыгралось с 0:2, а в Москве наоборот, смог «Салават». Локальная симметрия: почти весь матч пасы на ход были популярным методом как раз от хозяев.
Но при этом пропускали «бело-зеленые» тоже подчеркнуто плохие шайбы.
Шакир Мухамадуллин подпортил себе 21-й день рождения. Не очень хорошо запустил шайбу по лицевому борту, та перескочила через клюшку Виктора Антипина и ею у борта овладел соперник.
Шакир понял, что Максим Джиошвили набросит на Ивана Муранова, попытался поймать шайбу рукой, но не успел.
Второй гол — когда уфимцы играли в большинстве, здесь нечего говорить. Безусловно, потратили слишком много времени и сил на то, чтобы начать создавать моменты и игра была в целом равна, но такое пропускать нельзя.
Что касается остальной молодежи, то в первую очередь заметно, что Сергей Варлов все увереннее ощущает себя в борьбе и в атаке. В первых 11 играх у защитника было лишь 4 броска по воротам, но после этого он не бросал только в двух встречах.
Как и дома, молодежь по-прежнему собирает на себе почти все большинство команды. В Магнитогорске фолили против Сучкова, Варлова и Дроздова.
Данил Аймурзин забросил, но так же против «Динамо» у него удаление, причем нарушение не помешало ему помешать сопернику бросить по воротам.
Иван Дроздов на выезде не забрасывал, но традиционно имел достаточно моментов и по-прежнему использовался в первую очередь для завершения атак. Козлов видит в нем потенциал, но Ивана действительно часто подводит точность.
Данил Башкиров получил травму и против «бело-голубых» не вышел. К счастью для «СЮ», в календаре небольшая пауза до 14 января — возможно, кто-то успеет выйти с больничного. Травматичность в этом сезоне действительно высокая.
Несмотря на проигрыш «Динамо», Уфа заинтриговала общественность. Январский «Юлаев» побил трех лидеров таблицы и почти сделал камбэк против четвертого. Во всех играх команда оказывается тактически гибкой и волевой.
14 января 16:30 СЮ — Адмирал
16 января 19:00 СЮ — Металлург