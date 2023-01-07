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Праздники продолжаются. «Салават Юлаев» разобрался с лидером КХЛ

Сегодня, 04:29
Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» дома победил СКА 5:1

Встреча против питерцев стала продолжением игры с «Локомотивом». Вновь рабочее большинство, заработанное молодыми игроками, сосредоточенная и плотная игра, переоцененный СКА и комментарий защитника Павла Коледова — в обзоре Mkset.

У них есть какая-то тактика и они ее придерживаются

Накануне матча против Санкт-Петербурга «Салават Юлаев» провел обязательную по регламенту пресс-конференцию. Спикеры: генеральный директор Ринат Баширов и главный тренер Виктор Козлов. Доступны текст и видео.

Ключевое вкратце:

  • усиление искали, но либо отказались игроки, либо дорого, дело не в финансах, но «мы сделали все возможное, чтобы усилить состав»;
  • восстановление Джошуа Хо-Сэнга изначально должно было занять порядка четырех месяцев (об этом не сообщалось), легионер тренируется в бесконтактном джерси;
  • «в финал конференции спокойно можем войти»;
  • формирование новой команды понимается так: «когда команда не проваливается, не проваливает матчи, не опускает руки, в любой момент может прибавить»;
  • Козлову нравится прогресс молодежи.

Неформально: «у нас все почти хорошо».

Уверенность в попадании в финал Востока не выглядит мотивированной с учетом вала травм, короткой скамейки и недостатка мастерства на фоне «Магнитки», «Авангарда», «Ак Барса» и «Автомобилиста», которого, по мнению Баширова, нет.

Судя по комментариям, подавляющее большинство болельщиков негативно оценили выступление генерального директора. Доминирующая претензия проста: окей, перестройка, но вы не усилили и не углубили состав. Одному другому не противоречит.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Нужен Кубок Гагарина. В перестроечном сезоне общественность спокойнее отнесется к вылету, но цель не отменяется. Нет смысла в играть в КХЛ, если ты не хочешь Кубок.

Сейчас кажется, что «Салават» вылетит в 5-6 играх во втором раунде. Для большего должно совпасть многое: достаточная тактика, здоровье лидеров, прогресс прочих, проблемы оппонентов. Это не невозможно, но видится менее вероятным.

Виктор Козлов и его тренерский штаб действительно стараются, и это нетрудно оценить хотя бы по экспериментам со звеньями и спецбригадами большинства — если бы они совсем ничего не делали, ничего бы не менялось.

Невозможно упрекнуть в непрофессионализме и хоккеистов, некоторые из которых впервые в карьере в роли лидеров. Увы, история учит: при прочих равных скажутся мастерство и опыт, в чем сегодняшний «СЮ» объективно уступает.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

СКА переоценен. Это пункт был бы здесь при любом счете

Западная конференция менее конкурентная, чем Восток. Логично, что богатейший клуб, который может позволить себе абсолютно любых игроков и тренеров, и который проводит много игр с более скромными соперниками, наберет много очков.

Дело даже не в этом и вовсе нет желания обесценивать стабильность питерской команды и прогресс их (чаще купленной) молодежи. Это текст в первую очередь про встречу невских «армейцев» с «юлаевцами», которая обогатила образ обеих соперников.

У СКА достаточно мастеров, талантливой молодежи и целых 12 (!) человек в тренерском штабе, включая двух тренеров вратарей и не включая возможности консультироваться с уважаемыми и опытными тренерами Владимиром Юрзиновым и Валерием Брагиным.

Но вчера «Салават» начисто превзошел гостей по мысли и сосредоточенности игры. Первый отрезок 4 на 4, который фактически был как меньшинство — единственный отрезок явного доминирования соперника.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Питерцы неплохо вступали в борьбу, жестко играли в тело (9-31 по силовым приемам), были очень быстры и выносливы. У них есть техника, физика и габариты, но не было идей и были ошибки:

  • гости завалили фантастическое количество моментов, фатально не успевая попасть по пустым воротам (что положительно характеризует подбор уфимцев),
  • возможно, это был лучший матч «СЮ» за несколько лет по количеству контрататак 2 в 1, 2 в 2 и 1 в 0,
  • капитан команды Дмитрий Яшкин превратил их большинство в 4 на 4 и удалился в конце второго периода, в целом масса ненужных удалений, включая нарушение численного состава,
  • в третьем периоде были легко прочитаны «Салаватом» и не предложили никаких сложных схем, подходящих креативным нападающим,
  • уровень брака, как на предсезонке.

Емко матч демонстрируют даже не хайлайты вратаря Ильи Ежова, а следующий момент, где они чуть не забили в собственные ворота.

В расширенной статистике выделяются аж семь пробросов. Питерцы существенно хуже хозяев преодолевали среднюю зону и проводили в атаке содержательные смены, и допустили больше потерь на своей трети.

  СЮ СКА
Corsi for (CF) 46 62
CF, % 42,59% 57,41%
Голы 5 на 5 2 1
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 9 20
PDO, % 117,22% 82,78%
Броски мимо створа 36 32
БВ вообще 26 27
Доля БВ в общем числе бросков 41,94% 45,76%
Доля БВ 5 на 5 в Corsi for 19,57% 32,26%
БВ за минуту в атаке 1.76 1.91
Блокшоты за минуту в защите 0.99 1.08
БВ после ВВбр 5 на 5 1 2
БВ со входа в зону 5 на 5 5 4
Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5 4 9
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 4 1
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 1 1
БВ первой тройки 8 4
БВ защитников 7 13
Пробросы 5 на 5 2 7
ВВбр после пробросов 7 2
Вход 5 на 5 25 12
Брак при входе 5 на 5 14 28
Эффективные попытки входа, % 64.10% 30.00%
Вброс 5 на 5 2 6
Брак при вбросе 5 на 5 3 11
Эффективные попытки вброса, % 40.00% 35.29%
Использование входа 5 на 5, % 88.64% 70.18%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 34 26
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 63 77
Эффективные смены в атаке, % 53.97% 33.77%
Вход 5 на 5 с БВ 11 11
Вход 5 на 5 с БВ, % 28,21% 27,50%
Вброс 5 на 5 с БВ 0 3
Вброс 5 на 5 с БВ, % 0,00% 17,65%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 11 17
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 11,34% 16,50%

Главный тренер, глава клуба, а также вице-президент чего хотите в нашем хоккее Роман Ротенберг не согласился с тем, что СКА эмоционально сломался после 0:3. Быть может, но они не были командой, способной выиграть в тот вечер.

Все может перевернуться с ног на голову, но сегодня финал Запада видится как «Локомотив» — ЦСКА.

Продолжение игры с «Локомотивом»: снова тактическая победа, работает большинство, и его добывают молодые

Пожалуй, даже на дерби «юлаевцы» не настраивались, как на СКА вчера. Однозначно лучший матч сезона по сосредоточенности, четкости технических действий и взаимопониманию. Прямо продолжение матча с «Локомотивом».

— По-особенному с игроками не разговаривал. Но готовились к этим играм, не скрою. «Локомотив» и СКА — лидеры чемпионата. Естественно, к лидерам особенная концентрация и самоотдача, — сказал на пресс-конференции главный тренер.

Виктор Козлов так обрисовал план на противостояние с питерцами:

— Надежно и сконцентрировано сыграть в обороне. Потенциал СКА в атаке велик. Мы знали, что если будем раскрываться и размениваться атака на атаку, то они воспользуются своими шансами. Ребята молодцы, компактно сыграли в средней зоне, в зоне обороны, четко по местам, ловили шайбы на себя. Илья Ежов провел феноменальный матч. Очередной.

Удаления на молодежи — еще одно продолжение из противостояния с ярославцами, в матче с которыми так заработали три большинства (а в четвертом случае — выброс шайбы за площадку). Так было против Питера:

  • блокировка Гусева на Башкирове в первом питерском 5 на 4,
  • подножка Глотова Аймурзину в зоне «черно-зеленых»,
  • Пашнин ударил клюшкой в лицо Дроздова.

Остальное — нарушение численного состава, неспортивное поведение Яшкина, его же задержка клюшкой Кадейкина и обоюдные нарушения.

Среди которых есть вопросы к так называемой симуляции Ивана Дроздова синхронно с задержкой от того же Михаила Пашнина. Годы идут, КХЛ, вроде, прислушивается к замечаниям по судейству и модернизирует его, но взаимоисключающий параграф жив.

Дроздов реализовал удаление Глотова. Для Ивана это был первый гол именно в большинстве за 12 игр, хотя при розыгрыше он в первую очередь финишер. Возможно, нашлась рабочая формула — у Уфы три шайбы в большинстве за 11 попыток в 2023-м.

Вчера большинство было так же одним из самых качественных в сезоне с точки зрения контроля и ходы шайбы. Без преувеличения возили СКА по зоне. Непросто было представить это заранее.

Гости фактически отскочили в первой двадцатиминутке. Незадолго до гола Дроздов угодил в штангу, а в другой попытке Данил Аймурзин сотряс перекладину. Счет мог стать 3:0 еще до перерыва.

Зрителям не пришлось долго ждать более приятных цифр на медиакубе. Второй и третий гол разделили ровно 200 секунд.

Александр Кадейкин и Сергей Шмелев разыграли нетипичный для «юлаевцев» стандарт с броском сразу после вбрасывания. При этом Кадейкин выиграл «точку» не назад для защитника, как это часто бывает перед броском, а направо.

Всего в матче Александр выиграл 12 вбрасываний из 20, а команда в целом превзошла гостей 33-29, забрав две зоны из трех.

Михаил Науменков уже привычным замахом компенсировал свои удаления. На самом деле, первое — не надуманное, как многие решили на трибунах. Когда он толкал Эмиля Галимова, тот шайбу еще не принял.

В соавторах — побивший личный рекорд результативности Павел Коледов и набравший пятое очко за три игры Александр Хмелевский.

После матча, в котором одна команда была заметно слаженнее и четче другой, можно позволить клише — на большее, чем один гол, соперника не хватило. Глотов выиграл борьбу в углу, оценил ситуацию и сделал точную передачу Педану под бросок.

СКА попытался вернуть интригу, заменив вратаря на шестого полевого, но ни разу не попал по воротам в этих условиях. Алалыкин и Кулемин поочередно поразили опустевший створ. Подытожили надежный и уверенный успех.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Павел Коледов: «Можно в копилочку этот матч занести»

Защитник — об игре против СКА, травме, полезности и новой лидерской роли.

— Хорошая игра. Вышли побеждать. Давили первый период. Моментов много было, можно было еще забить. Можно в копилочку этот матч занести.

— Прошлый матч вам пришлось заканчивать досрочно, второй такой случай за несколько игр. Как самочувствие? Что с вами случилось?

— Момент если рассматривать — может, неудачно упал. Не хочу комментировать, игровой момент. Чуть-чуть повредил плечо, не смог закончить матч. После этого поработали нормально, сегодня вышел.

— На что нужно было сделать акцент против СКА?

— СКА — мастеровитая команда. Очень много игроков, которые могут индивидуально разобраться. Перекрыли все, ловили на себя шайбу. Играли в атаке, лезли туда. Матч говорит об этом.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

— Особенно, в первом и частично втором периоде много играли не 5 на 5. Каково это, когда постоянно неравенство? Сбивает ли это ритм смен?

— Было много игры 4 на 4, 5 на 4 тоже было много. Не могу сказать, что это сбивает. Есть спецбригады, которые отдельно играют в большинстве, в меньшинстве. Все в тонусе, все готовы.

— Расскажите, что улучшили в большинстве.

— Начали просто реализовывать свои моменты. Некоторые перестановки произошли в двух звеньях большинства.

— Выглядело так, будто сегодня «Салават» был порядочно заряжен, хорошо настроен.

— Регулярный сезон движется к завершению. Поэтому нужно полностью находить свою игру, выходить в плей-офф в оптимальной форме. Играли, как и все матчи оставшиеся в регулярке, как матч плей-офф. Будем стараться продолжать так же.

— Можете назвать эту игру одной из самых богатых на столкновения и борьбу в сезоне?

— Не могу выделить какую-то игру. Во всех играх мы и в силовую играем, и блокируем броски. Сегодня чуть больше Питер играл в силовую. Матч на матч не приходится. Все выполняют свою работу.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

— Подобные победы повышают ожидания болельщиков. Способен ли «Салават» регулярно быть таким мощным как сегодня? Этот вопрос возникнет у кучи людей. Мол, почему «Салават» все время не может быть таким.

— Сезон длинный. Игры бывают как на спаде, так и на подъеме. Нельзя играть стабильно весь сезон, нельзя выигрывать каждый сезон. Если вы посмотрите все команды лиги — никто не выиграет все 68 матчей. Иногда, бывает, команды проигрывают, это нормальное явление.

— Вы побили личный рекорд по очкам.

— Работаем.

— Многие игроки оказались на ведущих ролях после отъезда легионеров. Это коснулось и вас с Науменковым тоже. Как это ощущается на себе, чувствуете ли вы, что против вас по-другому играют, какие-то изменения есть?

— Нет, наверное, не чувствуется — больше нацелены на свою игру, не смотрим, как против нас играют. Главное — нам играть против всех в свою игру, быть лидерами в команде. Показывать всем, как мы умеем это делать.

— По статистике у вас ниже коэффициент полезности, чем в прошлом сезоне. До этого матча 18 игр не было плюсов. Что скажете об этом, как так получается?

— Общий «минус один» — такое бывает, когда играешь в большинстве или вшестером в конце матча. 50 на 50, когда могут забить в пустые ворота. Сезон еще не закончился, надеюсь, что не будет минуса до конца сезона.

— Победили «Локомотив», который второй на Западе, СКА, который первый. Что эти победы эмоционально значат для команды, чувствуете ли вы, что двигаетесь в правильном направлении? Либо вы не смотрите на место соперника?

— После нового года игры как-то пошли по-другому и это не может не радовать. Команда играет в другой хоккей, правильный. Тренер называет тактику и мы играем, это приносит плоды. Если будем так двигаться дальше, все будет хорошо.

Первый выезд 2023:

8 января 16:30 Металлург — СЮ

10 января 21:30 Динамо — СЮ

Прошлая игра:
В большинстве своем. Тактическая победа «Салавата» в первой игре 2023 года
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