Праздники продолжаются. «Салават Юлаев» разобрался с лидером КХЛ

Накануне матча против Санкт-Петербурга «Салават Юлаев» провел обязательную по регламенту пресс-конференцию. Спикеры: генеральный директор Ринат Баширов и главный тренер Виктор Козлов. Доступны текст и видео.
Ключевое вкратце:
Неформально: «у нас все почти хорошо».
Уверенность в попадании в финал Востока не выглядит мотивированной с учетом вала травм, короткой скамейки и недостатка мастерства на фоне «Магнитки», «Авангарда», «Ак Барса» и «Автомобилиста», которого, по мнению Баширова, нет.
Судя по комментариям, подавляющее большинство болельщиков негативно оценили выступление генерального директора. Доминирующая претензия проста: окей, перестройка, но вы не усилили и не углубили состав. Одному другому не противоречит.
Нужен Кубок Гагарина. В перестроечном сезоне общественность спокойнее отнесется к вылету, но цель не отменяется. Нет смысла в играть в КХЛ, если ты не хочешь Кубок.
Сейчас кажется, что «Салават» вылетит в 5-6 играх во втором раунде. Для большего должно совпасть многое: достаточная тактика, здоровье лидеров, прогресс прочих, проблемы оппонентов. Это не невозможно, но видится менее вероятным.
Виктор Козлов и его тренерский штаб действительно стараются, и это нетрудно оценить хотя бы по экспериментам со звеньями и спецбригадами большинства — если бы они совсем ничего не делали, ничего бы не менялось.
Невозможно упрекнуть в непрофессионализме и хоккеистов, некоторые из которых впервые в карьере в роли лидеров. Увы, история учит: при прочих равных скажутся мастерство и опыт, в чем сегодняшний «СЮ» объективно уступает.
Западная конференция менее конкурентная, чем Восток. Логично, что богатейший клуб, который может позволить себе абсолютно любых игроков и тренеров, и который проводит много игр с более скромными соперниками, наберет много очков.
Дело даже не в этом и вовсе нет желания обесценивать стабильность питерской команды и прогресс их (чаще купленной) молодежи. Это текст в первую очередь про встречу невских «армейцев» с «юлаевцами», которая обогатила образ обеих соперников.
У СКА достаточно мастеров, талантливой молодежи и целых 12 (!) человек в тренерском штабе, включая двух тренеров вратарей и не включая возможности консультироваться с уважаемыми и опытными тренерами Владимиром Юрзиновым и Валерием Брагиным.
Но вчера «Салават» начисто превзошел гостей по мысли и сосредоточенности игры. Первый отрезок 4 на 4, который фактически был как меньшинство — единственный отрезок явного доминирования соперника.
Питерцы неплохо вступали в борьбу, жестко играли в тело (9-31 по силовым приемам), были очень быстры и выносливы. У них есть техника, физика и габариты, но не было идей и были ошибки:
Емко матч демонстрируют даже не хайлайты вратаря Ильи Ежова, а следующий момент, где они чуть не забили в собственные ворота.
В расширенной статистике выделяются аж семь пробросов. Питерцы существенно хуже хозяев преодолевали среднюю зону и проводили в атаке содержательные смены, и допустили больше потерь на своей трети.
|СЮ
|СКА
|Corsi for (CF)
|46
|62
|CF, %
|42,59%
|57,41%
|Голы 5 на 5
|2
|1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|9
|20
|PDO, %
|117,22%
|82,78%
|Броски мимо створа
|36
|32
|БВ вообще
|26
|27
|Доля БВ в общем числе бросков
|41,94%
|45,76%
|Доля БВ 5 на 5 в Corsi for
|19,57%
|32,26%
|БВ за минуту в атаке
|1.76
|1.91
|Блокшоты за минуту в защите
|0.99
|1.08
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|2
|БВ со входа в зону 5 на 5
|5
|4
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|4
|9
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|4
|1
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|1
|1
|БВ первой тройки
|8
|4
|БВ защитников
|7
|13
|Пробросы 5 на 5
|2
|7
|ВВбр после пробросов
|7
|2
|Вход 5 на 5
|25
|12
|Брак при входе 5 на 5
|14
|28
|Эффективные попытки входа, %
|64.10%
|30.00%
|Вброс 5 на 5
|2
|6
|Брак при вбросе 5 на 5
|3
|11
|Эффективные попытки вброса, %
|40.00%
|35.29%
|Использование входа 5 на 5, %
|88.64%
|70.18%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|34
|26
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|63
|77
|Эффективные смены в атаке, %
|53.97%
|33.77%
|Вход 5 на 5 с БВ
|11
|11
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|28,21%
|27,50%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|3
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|17,65%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|11
|17
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|11,34%
|16,50%
Главный тренер, глава клуба, а также вице-президент чего хотите в нашем хоккее Роман Ротенберг не согласился с тем, что СКА эмоционально сломался после 0:3. Быть может, но они не были командой, способной выиграть в тот вечер.
Все может перевернуться с ног на голову, но сегодня финал Запада видится как «Локомотив» — ЦСКА.
Пожалуй, даже на дерби «юлаевцы» не настраивались, как на СКА вчера. Однозначно лучший матч сезона по сосредоточенности, четкости технических действий и взаимопониманию. Прямо продолжение матча с «Локомотивом».
— По-особенному с игроками не разговаривал. Но готовились к этим играм, не скрою. «Локомотив» и СКА — лидеры чемпионата. Естественно, к лидерам особенная концентрация и самоотдача, — сказал на пресс-конференции главный тренер.
Виктор Козлов так обрисовал план на противостояние с питерцами:
— Надежно и сконцентрировано сыграть в обороне. Потенциал СКА в атаке велик. Мы знали, что если будем раскрываться и размениваться атака на атаку, то они воспользуются своими шансами. Ребята молодцы, компактно сыграли в средней зоне, в зоне обороны, четко по местам, ловили шайбы на себя. Илья Ежов провел феноменальный матч. Очередной.
Удаления на молодежи — еще одно продолжение из противостояния с ярославцами, в матче с которыми так заработали три большинства (а в четвертом случае — выброс шайбы за площадку). Так было против Питера:
Остальное — нарушение численного состава, неспортивное поведение Яшкина, его же задержка клюшкой Кадейкина и обоюдные нарушения.
Среди которых есть вопросы к так называемой симуляции Ивана Дроздова синхронно с задержкой от того же Михаила Пашнина. Годы идут, КХЛ, вроде, прислушивается к замечаниям по судейству и модернизирует его, но взаимоисключающий параграф жив.
Дроздов реализовал удаление Глотова. Для Ивана это был первый гол именно в большинстве за 12 игр, хотя при розыгрыше он в первую очередь финишер. Возможно, нашлась рабочая формула — у Уфы три шайбы в большинстве за 11 попыток в 2023-м.
Вчера большинство было так же одним из самых качественных в сезоне с точки зрения контроля и ходы шайбы. Без преувеличения возили СКА по зоне. Непросто было представить это заранее.
Гости фактически отскочили в первой двадцатиминутке. Незадолго до гола Дроздов угодил в штангу, а в другой попытке Данил Аймурзин сотряс перекладину. Счет мог стать 3:0 еще до перерыва.
Зрителям не пришлось долго ждать более приятных цифр на медиакубе. Второй и третий гол разделили ровно 200 секунд.
Александр Кадейкин и Сергей Шмелев разыграли нетипичный для «юлаевцев» стандарт с броском сразу после вбрасывания. При этом Кадейкин выиграл «точку» не назад для защитника, как это часто бывает перед броском, а направо.
Всего в матче Александр выиграл 12 вбрасываний из 20, а команда в целом превзошла гостей 33-29, забрав две зоны из трех.
Михаил Науменков уже привычным замахом компенсировал свои удаления. На самом деле, первое — не надуманное, как многие решили на трибунах. Когда он толкал Эмиля Галимова, тот шайбу еще не принял.
В соавторах — побивший личный рекорд результативности Павел Коледов и набравший пятое очко за три игры Александр Хмелевский.
После матча, в котором одна команда была заметно слаженнее и четче другой, можно позволить клише — на большее, чем один гол, соперника не хватило. Глотов выиграл борьбу в углу, оценил ситуацию и сделал точную передачу Педану под бросок.
СКА попытался вернуть интригу, заменив вратаря на шестого полевого, но ни разу не попал по воротам в этих условиях. Алалыкин и Кулемин поочередно поразили опустевший створ. Подытожили надежный и уверенный успех.
Защитник — об игре против СКА, травме, полезности и новой лидерской роли.
— Хорошая игра. Вышли побеждать. Давили первый период. Моментов много было, можно было еще забить. Можно в копилочку этот матч занести.
— Прошлый матч вам пришлось заканчивать досрочно, второй такой случай за несколько игр. Как самочувствие? Что с вами случилось?
— Момент если рассматривать — может, неудачно упал. Не хочу комментировать, игровой момент. Чуть-чуть повредил плечо, не смог закончить матч. После этого поработали нормально, сегодня вышел.
— На что нужно было сделать акцент против СКА?
— СКА — мастеровитая команда. Очень много игроков, которые могут индивидуально разобраться. Перекрыли все, ловили на себя шайбу. Играли в атаке, лезли туда. Матч говорит об этом.
— Особенно, в первом и частично втором периоде много играли не 5 на 5. Каково это, когда постоянно неравенство? Сбивает ли это ритм смен?
— Было много игры 4 на 4, 5 на 4 тоже было много. Не могу сказать, что это сбивает. Есть спецбригады, которые отдельно играют в большинстве, в меньшинстве. Все в тонусе, все готовы.
— Расскажите, что улучшили в большинстве.
— Начали просто реализовывать свои моменты. Некоторые перестановки произошли в двух звеньях большинства.
— Выглядело так, будто сегодня «Салават» был порядочно заряжен, хорошо настроен.
— Регулярный сезон движется к завершению. Поэтому нужно полностью находить свою игру, выходить в плей-офф в оптимальной форме. Играли, как и все матчи оставшиеся в регулярке, как матч плей-офф. Будем стараться продолжать так же.
— Можете назвать эту игру одной из самых богатых на столкновения и борьбу в сезоне?
— Не могу выделить какую-то игру. Во всех играх мы и в силовую играем, и блокируем броски. Сегодня чуть больше Питер играл в силовую. Матч на матч не приходится. Все выполняют свою работу.
— Подобные победы повышают ожидания болельщиков. Способен ли «Салават» регулярно быть таким мощным как сегодня? Этот вопрос возникнет у кучи людей. Мол, почему «Салават» все время не может быть таким.
— Сезон длинный. Игры бывают как на спаде, так и на подъеме. Нельзя играть стабильно весь сезон, нельзя выигрывать каждый сезон. Если вы посмотрите все команды лиги — никто не выиграет все 68 матчей. Иногда, бывает, команды проигрывают, это нормальное явление.
— Вы побили личный рекорд по очкам.
— Работаем.
— Многие игроки оказались на ведущих ролях после отъезда легионеров. Это коснулось и вас с Науменковым тоже. Как это ощущается на себе, чувствуете ли вы, что против вас по-другому играют, какие-то изменения есть?
— Нет, наверное, не чувствуется — больше нацелены на свою игру, не смотрим, как против нас играют. Главное — нам играть против всех в свою игру, быть лидерами в команде. Показывать всем, как мы умеем это делать.
— По статистике у вас ниже коэффициент полезности, чем в прошлом сезоне. До этого матча 18 игр не было плюсов. Что скажете об этом, как так получается?
— Общий «минус один» — такое бывает, когда играешь в большинстве или вшестером в конце матча. 50 на 50, когда могут забить в пустые ворота. Сезон еще не закончился, надеюсь, что не будет минуса до конца сезона.
— Победили «Локомотив», который второй на Западе, СКА, который первый. Что эти победы эмоционально значат для команды, чувствуете ли вы, что двигаетесь в правильном направлении? Либо вы не смотрите на место соперника?
— После нового года игры как-то пошли по-другому и это не может не радовать. Команда играет в другой хоккей, правильный. Тренер называет тактику и мы играем, это приносит плоды. Если будем так двигаться дальше, все будет хорошо.
8 января 16:30 Металлург — СЮ
10 января 21:30 Динамо — СЮ