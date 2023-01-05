В большинстве своем. Тактическая победа «Салавата» в первой игре 2023 года

Пик карьеры Олега Знарка — два Кубка Гагарина с московским «Динамо» в 2012-м и 2013-м. На следующий год произошел ренессанс ярославского «Локомотива», который сенсационно дошел до финала конференции, где был бит пражским «Левом».
С тех пор западная конференция почти всегда контролируется армейскими гигантами и каждый год самые богатые команды КХЛ сражаются за выход в финал Кубка Гагарина. Кроме 2017-го, когда московскую команду прошел как раз «Локомотив».
Игорь Никитин возглавил ярославцев незадолго до начала прошлого сезона, когда его внезапно уволил ЦСКА. Руководство столичного клуба не смутило, что с Никитиным они брали Кубок-2019, дошли до финала 2021 и были стабильны, как гора.
Прошлый сезон Ярославль провел зыбко и в поисках себя. Но сейчас «железнодорожники» — вторая команда чемпионата. Уступают в общей таблице лишь СКА и пропускают меньше всех в лиге.
— «Локомотив» очень хорошо играет в обороне. Очень вязко, цепко, габаритные защитники, мощные нападающие. Не зря они пропустили меньше всех в лиге. Против таких команд очень важно, что большинство решило исход матча, — описал соперника Виктор Козлов.
Никитин предложил своей команде несложные приемы в обмен на четкость выполнения задания. Ярославцы не играют в веселый романтичный хоккей типа «Салавата» в 2016-м, они прагматичны и аккуратны.
Опишем некоторые часто используемые методы «Локомотива».
В начале атаки крайний нападающий часто находится на синей линии уфимцев на том же уровне, что и защитники. Это необходимо для организованного вброса шайбы в зону: во-первых, это опция подставить клюшку под вброс, во-вторых, что важнее — это для борьбы.
В статистике есть графа посвященная качеству вброса шайбы в зону, но она отражает лишь результат: успешен ли он оказался. У гостей мог быть зачтен неудавшийся вброс, но при этом они бились за шайбу активнее многих.
Ниже вы прочитаете комментарий по игре от защитника Евгения Бирюкова - номер 48 сказал, что башкирская команда была готова к этому приему.
|СЮ
|Локомотив
|Corsi for (CF)
|44
|54
|CF, %
|44.90%
|55.10%
|Голы 5 на 5
|0
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|13
|22
|PDO, %
|100.00%
|100.00%
|Броски мимо створа
|22
|24
|БВ вообще
|16
|27
|Доля БВ в общем числе бросков
|42.11%
|52.94%
|Доля БВ 5 на 5 в Corsi for
|29.55%
|40.74%
|БВ за минуту в атаке
|1.22
|1.90
|Блокшоты за минуту в защите
|0.77
|1.06
|БВ после ВВбр 5 на 5
|2
|1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|1
|3
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|6
|4
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|2
|2
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|1
|БВ первой тройки
|4
|8
|БВ защитников
|7
|6
|Пробросы 5 на 5
|1
|4
|ВВбр после пробросов
|3
|2
|Вход 5 на 5
|16
|16
|Брак при входе 5 на 5
|18
|14
|Эффективные попытки входа, %
|47.06%
|53.33%
|Вброс 5 на 5
|7
|6
|Брак при вбросе 5 на 5
|14
|27
|Эффективные попытки вброса, %
|33.33%
|18.18%
|Использование входа 5 на 5, %
|61.82%
|47.62%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|29
|27
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|77
|80
|Эффективные смены в атаке, %
|37.66%
|33.75%
|Вход 5 на 5 с БВ
|5
|11
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|14.71%
|36.67%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|3
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|4.76%
|9.09%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|8
|18
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|7.55%
|16.82%
Большую часть времени соперник предлагал прессинг одним игроком, изредка — со вторым чуть позади. Обычно без шайбы «железнодорожники» использовали стандартные 1-3-1.
Игроки гостей были вполне динамичны, но в рамках своей зоны ответственности. Они весьма успешно навязывали борьбу в нейтральной зоне и возле своей синей линии. Так мало пропускают они в первую очередь потому, что душат атаки в зародыше.
По итогу первой двадцатиминутки «юлаевцы» бросили по воротам оппонента лишь четырежды, и все эти броски — в первую пятиминутку. С 5-й по 25-ю минуты был нанесен буквально один бросок в створ.
Как вы догадываетесь, повышение на графике совпадает с тем временем, когда «черно-зеленые» добыли большинство. Но 16 бросков подтверждают наметившийся тренд — после 5:3 с «Адмиралом» никак не наносится хотя бы 25.
Самая яркая и постоянно используемая идея «Локомотива» — частые частичные смены. Большинство клубов КХЛ выпускают новый состав по тройкам или пятеркам. Новый старый топ-клуб Запада запросто меняется вообще по одному.
Это позволяет им поддерживать свежесть своих сил на льду, если идет атака или борьба — не сбавлять напор. От хоккеистов нужны четкие и аккуратные смены, чтобы не подарить сопернику пространству или большинство за нарушение численного состава.
При счете 1:1 они стали чаще возвращать шайбу назад, чтобы более аккуратно и четко начинать атаки. Когда они проигрывали 1:2, то не бежали сломя голову в нападении, а опять же аккуратно разыгрывали отложенный штраф и не бросали ради броска.
На 49-й минуте, спустя несколько смен после второй пропущенной шайбы им удалось сосредоточенно провести опасную позиционную атаку.
Ярославцев вполне можно назвать оборонительной командой, но это не означает, что они не закусятся за момент, если не почувствуют импульс. Они прилично начинали второй период — на пятаке уфимцы чуть не потеряли Павла Красковского.
Вскоре после этого был проброс от Данила Алалыкина и четыре подряд вбрасывания в зоне Илья Ежова — первые три остались за гостями и они нанесли четыре броска в створ, включая стандарт.
Своего рода контраст — за описанным последовали два их собственных проброса, после которых хозяевам ничего не удалось придумать.
Подопечные Игоря Никитина десять подряд игр превосходят своих соперников по вбрасываниям, но в случае с «юлаевцами» перевес лишь в две «точки» и за счет средней зоны.
При этом игра ярославцев вовсе не безупречна, все-таки на льду не роботы, а люди. На самом деле, гости порядочно напожарили и в хайлайты попало даже не все.
Уже на первой минуте игры попытка вывести шайбу через лицевой борт обернулась подбором Александра Кадейкина, которому не хватило считанных миллиметров для того, чтобы открыть счет.
Так же «Локомотив» можно и нужно упрекнуть в недостаточной реализации. Илья Ежов провел матч уровня плей-офф, но в следующем эпизоде никак не спас бы. 22-летний защитник Сергей Варлов подстраховал.
За это действие номеру 32 команда вручила приз лучшему игроку вечера.
А в самой концовке встречи, когда Ярославль сменил вратаря на шестого полевого, команды и вовсе обменялись попаданиями в штангу буквально за несколько секунд (на 2:40 в видео ниже). Так что счет 2:1 не означает, что зрители сидели без эмоций.
Способен ли «Локомотив» выиграть Кубок Гагарина? Шанс есть, но у них блеклое большинство и у пресловутых ЦСКА и СКА длиннее скамейка. Они реализовали 5 на 4, закрыв обзор, но перед этим едва закрепились в зоне.
Сегодня мнение такое: «Железнодорожникам» вполне посилен финал конференции и финал плей-офф, но для Кубка Гагарина желательно более вариативное и мастеровитое нападение.
В новогодний перерыв «Салават» неплохо изучил соперника. Уфа почти полностью отказалась от раската в одну линию в пользу короткого паса — по-другому плотность «Локо» была бы непреодолима.
«Черно-зеленые» оказались готовы к вбросу гостей, сами по себе в принципе эффективны в борьбе в своей зоне, не уступили во вбрасываниях на концах площадки. В результате даже превзошли в доле эффективных смен 5 на 5.
Безусловно, основное новшество — изменение большинства. Новые спецбригады:
Счет сравнял гибридный вариант. За 66 секунд до конца второго периода Никита Черепанов перевел игру в формат 3 на 5, опрометчиво выбросив шайбу за пределы площадки.
И на последний штурм второй третий матча вышла «полуторная» спецбригада: Башкиров, Кадейкин, Шмелев, Хмелевский и Науменков. Именно последний и сравнял счет мощным броском.
Михаил теперь в двух очках от персонального рекорда результативности (7+12 за ЦСКА и «СЮ» в сезоне 20/21, сейчас 6+11). «Юлаевцы» оборвали безголевой отрезок на отметке 97 минут и 3 секунды.
Зафиксируем для историков хоккея из 3023 года — в остатке большинства, переехавшем на заключительную двадцатиминутку, хозяева успели попасть в штангу. Возможно, розыгрыш 5 на 4 оживает. Седьмому меньшинству КХЛ непросто забить.
Это решение Виктора Козлова и, скорее всего, Константина Кольцова, ответственного за нападающих, сыграло свою роль. Так его прокомментировал наставник хозяев:
«Была одна минута большинства. Исходили из того, что у нас четверо леворуких, один праворукий. Из-за этого поставили Мишу Науменкова наверх»
Про новую первую спецбригаду, в которой Кадейкин снова без Шмелева:
«У Аймурзина хорошо получается с фланга справа. Праворукий, справа — то есть, чуть-чуть больше времени, чем у леворукого справа. Данил Башкиров хорошо играет в середине. У него есть чутье, когда подскочить, куда отдать следующую передачу, чтобы снять давление. И скорость Башкирова помогает входить в зону»
Вторая спецбригада оформила решающий гол: Хмелевский с паса Дроздова. Это снова шайба после подставления — похоже, «юлаевцы» продолжают начатый в противостоянии с «Адмиралом» тренд на шайбы с перевода.
Любопытно, что три большинства из четырех на себе заработали молодые «юлаевцы», а четвертое — уже показанный выброс шайбы:
Молодежь команды критикуют за недостаток результативности и ошибки. Это имеет право на жизнь, но так же справедливо будет отметить и вот такую пользу для команды. Они помогли Уфе вернуться в топ-4 конференции.
На 52-й минуте защитник получил подножку и очень неудачно упал о лед. Номер 2 долго не поднимался, после был уведен с площадки после осмотра врача и при помощи партнеров. Эпизод не был включен ни в одну видео-нарезку на сайте КХЛ.
Было желание после матча спросить об эпизоде у самого Коледова, но когда СМИ были приглашены в раздевалку команды, Павел уже покинул стадион. «Еще не успели оценить» — высказался о повреждении защитника Козлов.
Если Павел действительно тяжело травмировался, то Уфа потеряла уже третьего защитника основного состава. Матч и так пришлось доигрывать фактически в две пары. Лечит перелом ребер Григорий Панин, давно нет Райана Мерфи.
Прямо сейчас в распоряжении тренерского штаба Михаил Науменков, Виктор Антипин, Евгений Бирюков и молодые Шакир Мухамадуллин (20 лет), Ярослав Цулыгин (18 лет), Сергей Варлов (22 года) и Александр Комаров (20 лет).
Один плюс — ближайший резерв можно посмотреть в боевых условиях. Возможно, стоит вызвать из «Тороса» Игоря Мясищева и недавно подписанного Михаила Мамкина. Либо, что интереснее, опробовать другую молодежь.
Если счет открывает «Салават Юлаев»:
Если счет открывает соперник:
Пять побед после того, как счет открыл оппонент:
Опытный защитник подытожил встречу с ярославцами, рассказал, как команда справляется с недобором игроков обороны и прокомментировал особенности «Локомотива».
— Конечно, важно было победить. Сегодня много народа пришло на игру (7669 — прим. ред.). В принципе хорошо начинать с победы этот год. Дай бог, чтобы так было и дальше.
— В конце доигрывали минимальной обоймой защитников, насколько тяжело было?
— Старались играть очень коротко, не переигрывали смены. Тем самым не давали себе задохнуться. Так и довели до победы.
— Вы не пропустили ни одного матча в сезоне. В чем секрет, в вашем возрасте?
— Профессионализм! — вмешивается Николай Кулемин.
— Работа, работа, и еще раз работа. Правильное питание и отдых. В этом сезоне очень много игр. И возрастным, и остальным игрокам нужно уделить этому внимание. Сезон длинный, как марафон, нужно готовиться.
— Особенно ли приятно обыгрывать вторую команду чемпионата, которая меньше всех пропускает?
— Безусловно. Вдвойне придает сил. В эмоциональном плане очень важная победа для нас. Тем более, начали год с победы. Дай бог, чтобы так и двигались дальше.
— В чем специфика «Локомотива», на что просили обратить внимание тренеры?
— Они играют очень четко, ждут соперника, когда он ошибется. Не обращают внимания на счет, играют в свою игру постоянно. Стараются выигрывать единоборства. В этом сила.
— «Локомотив» постоянно держал одного игрока на синей перед вбросом. Это как-то мешало вам?
— Ну, нет. Мы разбирали их игру и были к этому готовы. Я думаю, мы справились с этим.
— Оцените игру команды именно 5 на 5.
— Сегодня, я считаю, неплохо играли в принципе свою игру. Сначала, быть может, маленечко проигрывали единоборства, но в конце выровнялись. Игра была до забитого гола, очень ровная, стык в стык. Хорошая игра.
— Сейчас у команды недокомплект защитников после травмы Панина, нет Мерфи. Как справляетесь?
— Мы на это не смотрим, играем и играем. Конечно, тяжело без ребят. Нас становится все меньше (смеется), но, я думаю, они в скором времени выйдут и помогут нам.
— Вы замечаете прогресс у молодых защитников?
— Да, конечно. Они большие молодцы, на каждой тренировке прогрессируют и после каждой игры уделяют внимание всем ошибкам, которые совершают, и делают выводы.
— Что скажете о расписании в январе? По именам соперников в этом сезоне январь — самый серьезный.
— Уже больше половины сезона прошло, на это не обращаем внимания. Игры идут и идут. Сейчас самое главное — выходить и выигрывать. Сейчас, я думаю, все привыкли к этому расписанию. Ссылаться на это не стоит.
6 января 16:30 СЮ — СКА
8 января 16:30 Металлург — СЮ
10 января 21:30 Динамо — СЮ