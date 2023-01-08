Синоптики сообщили, когда в Башкирии ослабеют морозы

Синоптики Башгирометцентра сообщают, что в период с 8 по 11 января в республике ожидается вторжение арктической воздушной массы. В частности, температура воздуха ночью понизится до -27…-32 градусов, а днем до -26…-31 градуса.

Отмечается, что уже со второй половины недели крепкие морозы начнут ослабевать, а в некоторых районах Башкирии ожидается небольшой снег.

Так, в Уфе, по прогнозу Gismeteo, потепление ожидается уже с 12 января — температура воздуха днем ожидается -16 градусов. Максимально в течение недели столбик термометра поднимется в воскресение — до -12 градусов.