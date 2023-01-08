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Глава Башкирии обратился к жителям и дал поручение чиновникам из-за сильных морозов

Сегодня, 08:40
Фото: Радий Хабиров // Telegram

Хабиров поручил чиновникам организовать работу с учетом погодных условий

Ранее МЧС Башкирии сообщило о падении температуры воздуха до -42 градусов.

Глава Башкирии в своих социальных сетях на фоне сильных морозов обратился к жителям региона и отдал поручение чиновникам.

Так, главы муниципалитетов, Минтранса, МинЖКХ и «все ответственные службы» должны организовать работу с учетом погодных условий.

Между тем, жителей Башкирии Хабиров попросил одеваться теплее и быть аккуратными на дрогах и внимательными друг к другу.

Ранее мы сообщал о штормовом предупреждении, которое было объявлено на территории Башкирии из-за сильных морозов. В частности, по данным МЧС Башкирии, температура воздуха опустится до -40…-42 градусов.

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#Элина Сайфранова
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