В Башкирии перевыполнили план расселения из ветхих домов

Андрей Назаров также подчеркнул, что нужно обеспечить завершение мероприятий по переселению граждан в рамках адресной программы до 1 июня 2023 года. До апреля необходимо завершить работу по формированию реестра домов, признанных до 1 января 2022 года аварийными, в первоочередном порядке включив дома, в которых имеются риски обрушения несущих конструкций.