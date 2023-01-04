В Башкирии спасатели эвакуировали туриста, заболевшего при подъеме на гору Иремель

Стало известно о новогоднем спасении группы туристов из соседней Челябинской области спасателями Госкомитета Башкирии. 3 января одному из членов группы при восхождении стало плохо и его товарищи были вынуждены разбить у подножия горы лагерь, где они решили дожидаться помощи от спасателей.
Примечательно, что маршрут туристы заблаговременно не зарегистрировали, также известно и о том, что при передаче спасателям координатов нахождения группы, они допустили ошибку, однако спасатели и без точного указания смогли найти туристов и эвакуировать их товарища, который испытывал недомогание. Его увезли на снегоходе.
В госкомитете Башкирии по ЧС напомнили о необходимости регистрации туристами своего маршрута для обеспечения безопасности и оказания своевременной помощи во время туристических походах, передает ИА «Башинформ».