В Башкирии спасатели эвакуировали туриста, заболевшего при подъеме на гору Иремель

Примечательно, что маршрут туристы заблаговременно не зарегистрировали, также известно и о том, что при передаче спасателям координатов нахождения группы, они допустили ошибку, однако спасатели и без точного указания смогли найти туристов и эвакуировать их товарища, который испытывал недомогание. Его увезли на снегоходе.