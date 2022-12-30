Социальная эффективность благовещенского завода ОМК отмечена в федеральном конкурсе

Помимо этого, благовещенский завод ОМК в этом году вошел в число восьми предприятий Башкортостана, принявших участие во Всероссийском Акселераторе по промышленному туризму. Запущенные экскурсионные маршруты на производство высоко оценили эксперты Ассоциации социальных инициатив в ходе инспекционного тура. Профориентационные экскурсии по предприятию востребованы у школьников и студентов — в этом году завод посетили более 1000 человек.