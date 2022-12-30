Социальная эффективность благовещенского завода ОМК отмечена в федеральном конкурсе

Завод занял третье место в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территории». Эксперты конкурса отметили, что с 2018 года завод входит в Реестр социально ответственных работодателей Республики Башкортостан, ежегодно подтверждая это почетное звание.
Объединенная металлургическая компания в Благовещенске ставит перед собой не только коммерческие цели, но и заботится об устойчивом развитии социального сектора в городе и районе.
С 2015 года предприятие проводит конкурс социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство» и программу корпоративного добровольчества. За время реализации конкурса «ОМК-Партнерство» ОМК поддержала 92 инициативы НКО, муниципальных организаций и волонтеров Общая сумма грантового пула составила 8 млн рублей. Социально-экономический эффект грантового конкурса оценен как 2,5:1, то есть, на каждый вложенный рубль предприятия, социально–экономический эффект составил 2,5 рубля. В 2022 году предприятие поддержало три проекта в рамках экологического волонтерского движения компании.
С 2017 года благовещенский завод ОМК реализует программу по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело», в которой поддержали 71 проект на общую сумму 18 млн рублей. Благодаря этому в городе появилось более 170 новых рабочих мест. Социально-экономический эффект программы в Благовещенске 3,8:1.
Помимо этого, благовещенский завод ОМК в этом году вошел в число восьми предприятий Башкортостана, принявших участие во Всероссийском Акселераторе по промышленному туризму. Запущенные экскурсионные маршруты на производство высоко оценили эксперты Ассоциации социальных инициатив в ходе инспекционного тура. Профориентационные экскурсии по предприятию востребованы у школьников и студентов — в этом году завод посетили более 1000 человек.
— Благовещенский завод ОМК является градообразующим предприятием. И ежегодно инвестирует более восьми миллионов рублей в социальную сферу города и района. Мы на регулярной основе поддерживаем инициативы НКО, муниципальных учреждений, сотрудников завода, развиваем социальное предпринимательство, оцениваем социальный эффект наших программ. Это способствует созданию новых образовательных, социальных услуг, рабочих мест для жителей города и наших сотрудников. Более того, наши благополучатели, обучившись социальному проектированию, бизнес-планированию, привлекают дополнительные средства в Благовещенск, — прокомментировал управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.
Напомним, что конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно в два этапа — на региональном и федеральном уровнях. Уполномоченным органом по проведению регионального этапа является Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ. Основной задачей конкурса является выявление организаций и предприятий, осуществляющих активную и эффективную политику в решении социальных задач. Объединенная металлургическая компания — постоянный участник конкурса, заводы компании неоднократно становились победителями и призерами обоих этапов.