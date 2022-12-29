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Обслуживание бассейнов для команды Хабирова подорожало на 500 тысяч рублей

Сегодня, 12:49
Фото: 1MI

Обслуживание восьми бассейнов властей Башкирии в 2023 году обойдется в 1,49 млн

Ежемесячно из бюджета будут перечислять по 124 тысячи рублей на эти цели.

Годовое обслуживание бассейнов в резиденциях Радия Хабирова и высших членов правительства обойдется в 1,49 млн рублей. Такова стоимость контракта на очистку, настройку и ремонт оборудования. Все работы профинансируют из республиканского бюджета.

Хозяйственное управление № 2 (проводит закупки для высших властей республики) заключило договор с индивидуальным предпринимателем Русланом Галиевым, следует из материалов портала госзакупок. Он должен будет очищать бассейны, следить за корректностью работы оборудования, проводить исследования проб воды по показаниям кислорода, меди, серебра и уровня кислотности. Отдельные работы необходимо проводить еженедельно, некоторые — ежемесячно или раз в квартал. Периодичность некоторых услуг указана в технической документации.

Обслуживание бассейнов для Хабирова и министров Башкирии обходится в миллион рублей
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Всего необходимо следить за восемью бассейнами. Три из них расположены в Октябрьском и Кировском районах Уфы, еще пять — вблизи деревни Вязовка в Кармаскалинском районе, где расположены загородные резиденции главы региона Радия Хабирова и высших членов правительства.

Два бассейна имеют размеры 3×4 м, два — 4×5 м, один — 5×3 м, один 7×2,6 м и один — 7,5×3,5 м. Ширина самого большого бассейна — 10 м, длина — 25 м, он расположен в Октябрьском районе Уфы (точное местоположение в материалах закупки не указано, но, возможно, он находится в резиденции на улице Зорге, где останавливаются высшие лица государства).

В 2022 году обслуживание этих же бассейнов обошлось республике в 1 млн рублей, ежемесячно за них платили 91 тысячу рублей.

#Общество#2#Наталья Балыкова
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