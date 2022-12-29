Обслуживание бассейнов для команды Хабирова подорожало на 500 тысяч рублей

Два бассейна имеют размеры 3×4 м, два — 4×5 м, один — 5×3 м, один 7×2,6 м и один — 7,5×3,5 м. Ширина самого большого бассейна — 10 м, длина — 25 м, он расположен в Октябрьском районе Уфы (точное местоположение в материалах закупки не указано, но, возможно, он находится в резиденции на улице Зорге, где останавливаются высшие лица государства).