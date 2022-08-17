Обслуживание бассейнов для Хабирова и министров Башкирии обходится в миллион рублей

Размеры бассейнов разные: два самых маленьких 3×4 м, еще два 4×5 м, один — 5×3 м, один 7×2,6 м и один — 7,5×3,5 м. Ширина самого большого бассейна — 10 м, длина — 25 м, он расположен в Октябрьском районе Уфы.