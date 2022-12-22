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Тимур Хакимов: «Роспотребнадзор на площадке ТПП РБ разъяснил особенности профвизитов»

Сегодня, 08:16
В Торгово-промышленной палате состоялся Координационный совет при Управлении Роспотребнадзора по РБ по вопросам, затрагивающим интересы малого и среднего предпринимательства.

Глава надзорного ведомства Анна Казак подробно рассказала об особенностях проведения профилактических мероприятий сотрудниками Роспотребнадзора в 2023 году. В частности, она пояснила преимущества профилактических визитов. Не дожидаясь срока плановой проверки, предприниматель может обратиться в ведомство с просьбой провести профилактический визит. Это своеобразный бесплатный аудит, при котором инспекторы указывают на нарушения, но не накладывают административные взыскания. В таком случае у предпринимателя есть возможность своевременно исправить ситуацию.

заседание координационного совета

На заседании Совета также были рассмотрены условия проверки дошкольных учреждений, новые подходы к профилактике нарушений в общепите.
Предприятия, которые соблюдают все требования санитарного законодательства, получили награды от регионального Роспотребнадзора.

статистика Роспотребнадзора по Башкирии
«Это уже третье мероприятие для предпринимателей с участием надзорных и контролирующих органов на площадке ТПП РБ за последнюю неделю. Как самое большое бизнес-объединение мы стараемся информировать наши предприятия о всех изменениях законодательства и проводить обучающие семинары как в оффлайн, так и в онлайн-формате», — отметил по итогам совещания президент ТПП РБ Тимур Хакимов.
Тимур Хакимов и Анна Казак
#Общество#Ирина Деревянчук
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