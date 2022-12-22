Тимур Хакимов: «Роспотребнадзор на площадке ТПП РБ разъяснил особенности профвизитов»

Глава надзорного ведомства Анна Казак подробно рассказала об особенностях проведения профилактических мероприятий сотрудниками Роспотребнадзора в 2023 году. В частности, она пояснила преимущества профилактических визитов. Не дожидаясь срока плановой проверки, предприниматель может обратиться в ведомство с просьбой провести профилактический визит. Это своеобразный бесплатный аудит, при котором инспекторы указывают на нарушения, но не накладывают административные взыскания. В таком случае у предпринимателя есть возможность своевременно исправить ситуацию.