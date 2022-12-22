Сбер и сеть магазинов «Полушка» запустили в Башкирии платежи с использованием QR-кода

Преимущество технологии в том, что носить с собой карту необязательно — можно оплачивать покупки любыми смартфонами, даже теми, которые не поддерживают функцию бесконтактной оплаты. При оплате по QR-коду сохраняются все удобства карты — безопасность и начисление бонусов.