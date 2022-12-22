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Сбер и сеть магазинов «Полушка» запустили в Башкирии платежи с использованием QR-кода

Сегодня, 08:22
Фото: 1MI
Оплачивать покупки в магазинах «Полушка» теперь можно по QR-коду благодаря технологии SberPay от Сбербанка.

Оплачивать покупки в магазинах «Полушка» теперь можно по QR-коду благодаря технологии SberPay от Сбербанка. Такая возможность реализована во всех универсамах, расположенных на территории Республики Башкортостан.

Преимущество технологии в том, что носить с собой карту необязательно — можно оплачивать покупки любыми смартфонами, даже теми, которые не поддерживают функцию бесконтактной оплаты. При оплате по QR-коду сохраняются все удобства карты — безопасность и начисление бонусов.

Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:

«Теперь оплачивать покупки в магазинах по QR-коду со SberPay стало еще проще. Для каждой операции генерируется код и выводится прямо на экран платежного терминала. Покупателю достаточно отсканировать его камерой смартфона и провести оплату через СберБанк Онлайн или приложение другого банка-партнера, подключенного к платформе «Плати QR».

Владислав Кадыров, директор по маркетингу и продажам ТС «Полушка»:

«Торговая сеть „Полушка“ и Сбер успешно запустили сервис оплаты покупок по QR-коду. Теперь наши покупатели могут оплачивать свои покупки, даже не имея при себе банковскую карту — достаточно иметь при себе телефон с мобильным приложением банка. Мы стремимся сделать процесс покупок в наших магазинах как можно более комфортным и быстрым для наших покупателей!»

Универсамы «Полушка» — это розничная сеть продовольственных магазинов, которая входит в группу компаний «Форвард». В Республике Башкортостан насчитывается 66 магазинов торговой сети, 34 из которых расположены в Уфе под брендом «Полушка ВкусМаркет».

#Ирина Деревянчук#Общество
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