В Башкирии простились с погибшим в СВО 37-летним Азатом Кутлугузиным

Военнослужащего проводили в последний путь из родного села Толбазы. 21 декабря состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО 37-летним Азатом Кутлугузиным. Еще летом мужчина отправился в составе добровольческого формирования, однако получил ранения и его вернули домой. Однако младший сержант принял решение вернуться в зону проведения спецоперации. В сентябре он погиб.