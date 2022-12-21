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В Башкирии простились с погибшим в СВО 37-летним Азатом Кутлугузиным

Сегодня, 12:22
Фото: "Аургазинский вестник"
Военнослужащий из Башкирии получил ранение на СВО летом, но вернулся туда и погиб.

Военнослужащего проводили в последний путь из родного села Толбазы. 21 декабря состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО 37-летним Азатом Кутлугузиным. Еще летом мужчина отправился в составе добровольческого формирования, однако получил ранения и его вернули домой. Однако младший сержант принял решение вернуться в зону проведения спецоперации. В сентябре он погиб.

Глава районной администрации Арслан Шагаретдинов выразил глубокие соболезнования близким и родным младшего сержанта Кутлугузина, сообщило издание «Аугразинский вестник».

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#Ирина Деревянчук#Общество
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