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«Мамочки звонят»: военком Башкирии не стал скрывать правду

Сегодня, 09:35
Фото: 1MI

«Мамочки звонят»: военком Башкирии рассказал о беспокойствах родителей призывников

Михаил Блажевич назвал главную причину обращений со стороны родственников проходящих военную службу по призыву

Военный комиссар республики Михаил Блажевич в интервью «ВГТРК Башкортостан» рассказал, по какому поводу к нему чаще всего обращаются родственники призывников.

Как сообщил военком, ему часто поступают звонки от матерей срочников, желающих узнать, как и где будет проходить служба у их сыновей. Отмечается, что часто матери звонят, будучи сильно обеспокенными.

— Да, бывает мамочки звонят, но, когда получают информацию о сыне, как и где он будет служить, успокаиваются. Да и сегодня призывникам разрешено иметь мобильные телефоны, правда, кнопочные, и солдат всегда может созвониться как с мамой, так и с невестой, — заявил Блажевич.
#Азамат Нухов#Общество#Мобилизация
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