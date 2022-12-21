«Мамочки звонят»: военком Башкирии не стал скрывать правду

Военный комиссар республики Михаил Блажевич в интервью «ВГТРК Башкортостан» рассказал, по какому поводу к нему чаще всего обращаются родственники призывников.
Как сообщил военком, ему часто поступают звонки от матерей срочников, желающих узнать, как и где будет проходить служба у их сыновей. Отмечается, что часто матери звонят, будучи сильно обеспокенными.
— Да, бывает мамочки звонят, но, когда получают информацию о сыне, как и где он будет служить, успокаиваются. Да и сегодня призывникам разрешено иметь мобильные телефоны, правда, кнопочные, и солдат всегда может созвониться как с мамой, так и с невестой, — заявил Блажевич.