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Польский политик получил выговор за обвинение полячек в пьянстве

Сегодня, 10:03
Глава правящей польской партии PiS (“Право и справедливость”) (PiS) Ярослав Качиньский получил выговор за оскорбляющее польских женщин высказывание.

Депутат польского парламента и глава комиссии сейма по депутатской этике Моника Фалей сообщила, что во время турне по стране Качиньский заявил, что в Польше рождается мало детей из-за того, что некоторые женщины пьют. При этом отмечается, что сам политик никогда не был женат и у него нет детей, пишет газета “Известия”.

Фалей написала в соцсети, что Качиньский не только оскорбляет женщин, но и игнорирует польский епископат, собрания которого он не посещает. 

В свою очередь, левый польский политик Иоанна Шойринг-Вельгус назвала выговор “максимальной” мерой для наказания Качиньского. 

Напомним, в конце сентября лидер PiS получил ещё один выговор от депутатской комиссии по этике. В тот раз его наказали за оскорбление ЛГБТ. На одной из встреч с избирателями он назвал “странным” желание сменить пол и намекнул на психические причина таких решений.

#Светлана Павлова
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