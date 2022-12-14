Польский политик получил выговор за обвинение полячек в пьянстве

Депутат польского парламента и глава комиссии сейма по депутатской этике Моника Фалей сообщила, что во время турне по стране Качиньский заявил, что в Польше рождается мало детей из-за того, что некоторые женщины пьют. При этом отмечается, что сам политик никогда не был женат и у него нет детей, пишет газета “Известия”.