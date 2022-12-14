Польский политик получил выговор за обвинение полячек в пьянстве

Депутат польского парламента и глава комиссии сейма по депутатской этике Моника Фалей сообщила, что во время турне по стране Качиньский заявил, что в Польше рождается мало детей из-за того, что некоторые женщины пьют. При этом отмечается, что сам политик никогда не был женат и у него нет детей, пишет газета “Известия”.
Фалей написала в соцсети, что Качиньский не только оскорбляет женщин, но и игнорирует польский епископат, собрания которого он не посещает.
В свою очередь, левый польский политик Иоанна Шойринг-Вельгус назвала выговор “максимальной” мерой для наказания Качиньского.
Напомним, в конце сентября лидер PiS получил ещё один выговор от депутатской комиссии по этике. В тот раз его наказали за оскорбление ЛГБТ. На одной из встреч с избирателями он назвал “странным” желание сменить пол и намекнул на психические причина таких решений.