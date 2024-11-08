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Светлана Павлова

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2024
Ученые оценили последствия одного ядерного взрыва для планеты
В США ученые решили оценить вероятность уничтожения нашей планеты в результате взрыва одной атомной бомбы.
19 июня, 08:52
ТПП РФ: В Москве наградили лауреатов премии «Золотой Меркурий»
19 июня, 08:03
2022
Польский политик получил выговор за обвинение полячек в пьянстве
14 декабря 2022, 10:03
В РФ разработан экзоскелет для коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата
8 декабря 2022, 13:55
Власти Московской области разъяснили порядок получения бесплатной процедуры ЭКО
8 декабря 2022, 08:47
Окно возможностей: санкции принесут производителям российской косметики триллион
2 декабря 2022, 09:17
Глава Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с женами участников СВО
1 декабря 2022, 09:15
В Сочи женщина перепутала педали и врезалась на машине в магазин
1 декабря 2022, 07:45
В России могут установить минимальную розничную цену на тихие вина
30 ноября 2022, 10:27
В Омске состоялась презентация новых экологичных автобусов НЕФАЗ
30 ноября 2022, 06:27
Кудрин подтвердил уход из Счётной палаты РФ
29 ноября 2022, 11:30
Chevron самостоятельно определит объем добычи нефти в Венесуэле
29 ноября 2022, 10:47
В ЕС не поддержали идею Польши вдвое снизить потолок цен на российскую нефть
29 ноября 2022, 07:45
Три четверти респондентов в РФ совершали в уходящем году финансовые ошибки
29 ноября 2022, 07:41
"Здравсити": В Краснодаре жители в 1,5 раза чаще стали покупать средства с магнием
29 ноября 2022, 06:37
Уфа – столица нефтяной промышленности
28 ноября 2022, 10:06
Подведены итоги первого Российского форума виноделов
26 ноября 2022, 14:57
Валерий Лимаренко: среди первоочередных задач – газификация региона
25 ноября 2022, 11:44
Губернатор Подмосковья посетил 7-ю конференцию по искусственному интеллекту
25 ноября 2022, 07:54
Госдума во втором чтении приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
24 ноября 2022, 09:21

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