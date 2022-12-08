Власти Московской области разъяснили порядок получения бесплатной процедуры ЭКО

Данная услуга оказывается в ходе реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который входит в национальный проект «Демография». Об этом информирует newizv.ru.
По словам заместителя главы правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, процедуру проводят по показаниям для женщин, не способных забеременеть естественным путем. С начала года в регионе сделали уже около 5 100 процедур экстракорпорального оплодотворения.
При оформлении квоты услугу по ЭКО в Московской области оказывают бесплатно. На сайте регионального Министерства здравоохранения в разделе «Информация» выложена подробная инструкция для тех, кто хочет оформить направление на экстракорпоральное оплодотворение. Там же опубликован список необходимых для этого документов.
На сайте сказано, что желающим записаться на бесплатную процедуру ЭКО нужно посетить женскую консультацию по месту жительства (в Московской области). Претенденткам предстоит пройти предварительное обследование.
При наличии показаний для проведения процедуры акушер-гинеколог выдаст пациентке направление. Он запишет ее на консультацию в ближайший перинатальный центр Подмосковья. Там женщине необходимо будет проконсультироваться у областного репродуктолога.
Получив нужное заключение, врач-репродуктолог перинатального центра поставит пациентку в лист ожидания на проведение процедуры. Квоту направят в медицинское учреждение, в котором пациентка желает сделать ЭКО.
Направление на экстракорпоральное оплодотворение за счет денег обязательного медицинского страхования выдают лишь в медучреждение, которое участвует в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» и виду «ЭКО».