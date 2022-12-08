Власти Московской области разъяснили порядок получения бесплатной процедуры ЭКО

При оформлении квоты услугу по ЭКО в Московской области оказывают бесплатно. На сайте регионального Министерства здравоохранения в разделе «Информация» выложена подробная инструкция для тех, кто хочет оформить направление на экстракорпоральное оплодотворение. Там же опубликован список необходимых для этого документов.