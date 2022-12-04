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Лесоводы Башкирии собирают шишки в рамках нацпроекта

Сегодня, 15:11
Фото: 1MI
Лесоводы Башкирии приступили к сбору шишек - в республике идет сбор семян хвойных деревьев (ели, сосны, лиственницы). Запас семян формируется в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», который входит в нацпроект «Экология».

Одно из главных условий производства качественных семян — сбор шишек после наступления холодов. Также важную роль играет наследственность — деревья должны быть качественными и здоровыми.

Между тем, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость бережного отношения к природным богатствам.

- Мы принимаем самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными рубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления, последовательно наращиваем финансирование на эти цели, — сообщил глава государства в своем обращении к участникам Климатической конференции в Глазго в ноябре 2021 года.

Ранее президент одобрил идею 11-летнего Матвея Анискина из Башкирии о высаживании деревьев школьниками — в рамках акции «Сад памяти».

 

 

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Башкортостан#Новости
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