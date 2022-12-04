Лесоводы Башкирии собирают шишки в рамках нацпроекта

Одно из главных условий производства качественных семян — сбор шишек после наступления холодов. Также важную роль играет наследственность — деревья должны быть качественными и здоровыми.
Между тем, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость бережного отношения к природным богатствам.
- Мы принимаем самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными рубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления, последовательно наращиваем финансирование на эти цели, — сообщил глава государства в своем обращении к участникам Климатической конференции в Глазго в ноябре 2021 года.
Ранее президент одобрил идею 11-летнего Матвея Анискина из Башкирии о высаживании деревьев школьниками — в рамках акции «Сад памяти».