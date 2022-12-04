Лесоводы Башкирии собирают шишки в рамках нацпроекта

- Мы принимаем самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными рубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления, последовательно наращиваем финансирование на эти цели, — сообщил глава государства в своем обращении к участникам Климатической конференции в Глазго в ноябре 2021 года.