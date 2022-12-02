Окно возможностей: санкции принесут производителям российской косметики триллион

Летом этого года онлайн-спрос на российскую косметику вырос на 58%. Из уходовой косметики россияне чаще всего покупали гидролаты, натуральные дезодоранты и кремы с SPF. Из декоративной косметики в начале лета скупали ВВ-крема, румяна, минеральные пудры, а также помады и блески для губ. А вот на экспорт больше всего отправляли средства для волос - почти 70 тысяч тонн.