Окно возможностей: санкции принесут производителям российской косметики триллион

Однако свободную нишу быстро заняли отечественные бренды, чья продукция не уступает по качеству и ассортименту, но в то же время куда более привлекательна по цене.
В нашем проекте «Делаем в России» мы расскажем, почему отечественная косметика является достойным конкурентом мировых брендов и за счет чего она может их вытеснить с нашего рынка.
Косметика с любовью
Российский бренд «Elska» производит веганскую косметику. Она не тестируется на животных и не содержит в своем составе компонентов животного происхождения, а также изготавливается с минимумом отходов. Кроме того не содержит таких веществ, как пальмовое или минеральное масло и продукты, которые содержат или выделяют микропластик.
Компания ELSKA производит уходовую косметику, в которой есть натуральные эфирные масла, редкие смолы и выращенные в Сибири травы. Производители поставили своей целью безопасное и натуральное производство. Даже их упаковка не вредит никому - no plastic, no parabens, only quality.
- Я всегда хотела делать что-то свое, но в то же время приносить пользу обществу, - рассказала основательница бренда российской косметики «Elska» Татьяна Киселева. - Мы используем минимум упаковки, чтобы не вредить окружающей среде. Наш главный посыл - мы заботимся обо всех.
Она отметила, что проект активно развивается уже четвертый год. Продукция представлена в магазинах по всей стране, а также поставляется в страны ближнего зарубежья.
Ни грамма синтетики
Предприятие "МиКО" уже тринадцатый год успешно работает на рынке, и с первого дня неуклонно придерживается принципа - никакой синтетики, только натуральные компоненты. В ассортименте не только косметические уходовые средства, но и зубные порошки, шампуни, гели для душа, средства для мытья посуды, дезодоранты и многое другое.
"Компанию "МиКо" мы основали в 2010 году. Одними из первых в мире мы начали использовать на 100% натуральную систему консервации и делать полностью натуральную косметику. За 13 лет наработали собственную научную базу и установили, например, какие растительные экстракты хорошо показывают себя при работе с акне, увлажнением кожи, уменьшением глубины морщин и так далее" - рассказывает генеральный директор Екатерина Матанцева.
Требования к чистоте на предприятии запредельные, ведь натуральное производство требует хирургической стерильности. За счёт этого продукция фабрики имеет срок хранения два года. Продукция поставляется в большинство регионов России, и одинаково хорошо показывает себя и в условиях лютых морозов Крайнего Севера, и на жарком Юге.
В составе - экзотика
Из Краснодарского края на экспорт отправляется почти две тысячи тонн продукта. Здесь производится такая экзотика как косметика с экстрактом краснокнижного эдельвейса, шампунь с ароматом василька и мха. Сырье для косметики выращивают сами производители, они же его перерабатывают, а также используют чистейшую воду с горных ледников. А все производство работает на "зеленой" энергии.
- Экологичное производство мы начали создавать еще в 2008 году, - рассказал основатель бренда «Краснополянская косметика» Дмитрий Серов. - Сейчас мы производим линейки уходовой косметики, в том числе и средства для релакса: соль для ванн, скрабы и многое другое.
Он отметил, что из-за санкций, часть компонентов для косметики они начали производить сами.
- Сейчас мы занялись разработкой специальных компонентов для того, чтобы текстуры средств были более однородными. Сырье для косметики мы выращиваем сами на специальной ферме - все натуральное и экологически чистое, - говорит технолог бренда «Краснополянская косметика» Ольга Букреева.
Красота спасает мир
В сложное кризисное время продажи косметических средств за 2020 год упали от 10 до 26%. Но по итогам 2020 года общий объем продаж вырос до 3 миллиардов штук. Причем большей популярностью стали пользоваться крема для рук. В период пандемии коронавируса люди стали чаще мыть руки и, соответственно, больше ухаживать за кожей.
Летом этого года онлайн-спрос на российскую косметику вырос на 58%. Из уходовой косметики россияне чаще всего покупали гидролаты, натуральные дезодоранты и кремы с SPF. Из декоративной косметики в начале лета скупали ВВ-крема, румяна, минеральные пудры, а также помады и блески для губ. А вот на экспорт больше всего отправляли средства для волос - почти 70 тысяч тонн.
Российскую косметику оценили не только в нашей стране. Самый крупный импортер - Казахстан, куда уходит около 43 тысяч тонн продукции в год. Следом за ним идёт Белоруссия, на долю которой приходится 34 тысячи тонн. Также в списке крупнейших покупателей - Китай, Грузия, Нидерланды и даже Германия.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прогнозирует рост производства отечественной косметики и парфюмерии в ближайшие годы в 2-3 раза. По его словам, сейчас в нашей стране созданы все условия для этого. По словам министра, совокупный объем продукции, который появится на полках в магазинах, будет равен 1 триллиону рублей.
Таким образом с уходом зарубежных брендов для отечественного бизнеса открывается «окно возможностей». В свою, очередь, наращивание продаж дает возможность инвестировать в разработку оригинальных формул и рецептур, что улучшит качество отечественной косметики и парфюмерии на радость потребителю.