Известно сколько новогодних деревьев вывезли из района Башкирии и куда они ушли

Один только Белорецкий район Башкирии отгрузил в общей сложности 8,5 тысяч сосен: 2 тысячи из них отправились в Казахстан, 5 тысяч в соседнюю Оренбургскую область и в южный Краснодарский край, еще 1,5 тысячи пихт отправилась в Московскую область, привел данные teleegram-канал «Подслушано в Башкирии».