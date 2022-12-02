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Известно сколько новогодних деревьев вывезли из района Башкирии и куда они ушли

Сегодня, 09:17
Фото: 1MI

Из Белорецкого района Башкирии новогоднюю сосну тысячами вывезли в Россию и за рубеж

Новогодние сосны из заповедного Белорецкого района отправятся в том числе и в Казахстан.

Стало известно сколько новогодних деревьев Белорецкий район Башкирии поставил некоторым регионам России и соседнему Казахстану. Речь идет не о елках, а о соснах, которые не менее востребованы в качестве новогодних «героинь».

Один только Белорецкий район Башкирии отгрузил в общей сложности 8,5 тысяч сосен: 2 тысячи из них отправились в Казахстан, 5 тысяч в соседнюю Оренбургскую область и в южный Краснодарский край, еще 1,5 тысячи пихт отправилась в Московскую область, привел данные teleegram-канал «Подслушано в Башкирии».

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#Общество#Ирина Деревянчук
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