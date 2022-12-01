Сбер открыл первый в России собственный технохаб для ИТ-специалистов

— Сбер — крупнейшая технологическая компания в стране, в которой работают 45 тысяч разработчиков, архитекторов и дата-сайентистов. Мы очень тщательно подходим к обустройству зданий, где трудятся наши сотрудники. Оборудуем их по последнему слову техники, применяем зелёные стандарты строительства и ресурсосберегающие технологии, в том числе на основе искусственного интеллекта. Каждый функциональный элемент такого офиса, от дизайна интерьеров до оборудования рабочих мест, должен содействовать эффективной работе и хорошему настроению. В новых офисах мы создаём пространства, в которые хочется приходить каждый день. Уверен, что наш технохаб в Екатеринбурге станет центром притяжения для лучших ИТ-специалистов не только региона, но и всей страны. В ближайшие два года мы откроем ещё несколько подобных объектов в других городах России, — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.