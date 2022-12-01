Глава Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с женами участников СВО

Издание newizv.ru пишет, Андрей Воробьев сказал, что знает об определенных проблемах, которые возникли в военном городке, и отметил, что их удалось быстро решить.
«Мы будем стараться максимально оперативно помогать со всеми вашими бытовыми вопросами», - отметил Воробьев.
Жена одного из офицеров Екатерина - из военной семьи. Сейчас она находится в декретном отпуске, занимается ремонтом квартиры. Свободное время посвящает рукоделию.
“От всех нас хотела бы передать вам, Андрей Юрьевич, символический подарок - брошку с буквой Z в цветах георгиевской ленточки. Все наши мужья просили вам передать слова благодарности за поддержку”, - сказала Екатерина.
Еще одна супруга военнослужащего - Евгения - тоже не работает, поскольку воспитывает маленькую дочку. Она организовала в гарнизоне сбор помощи для военнослужащих - отправляет в зону проведения СВО продукты, вещи, деньги.
Присутствовавшая на встрече Анна, тоже супруга военнослужащего, отметила то, что в военном городке происходят положительные изменения: провели работы по благоустройству, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выполнили ремонт лифтов, детской площадки, отремонтировали освещение. Женщины обратились к губернатору Подмосковья с просьбой - организовать в Наро-Фоминской областной больнице работу лаборатории, чтобы не приходилось долго ждать результатов анализов. Воробьев ответил, что вопрос проработают - он даст для этого все необходимые поручения.
Также по просьбе присутствующих Воробьев пообещал ускорить ремонт в гарнизонном спортивном клубе, который могли бы посещать дети военнослужащих. В рамках встречи жены ветеранов боевых действий пожаловались, что не могут получить пособие из-за несоответствия адреса прописки и проживания, а документ о социальном найме не считается основанием для пособия. Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ, который тоже присутствовал на встрече, пообещал обсудить данный вопрос совместно с органами социальной защиты.