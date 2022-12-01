Глава Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с женами участников СВО

Присутствовавшая на встрече Анна, тоже супруга военнослужащего, отметила то, что в военном городке происходят положительные изменения: провели работы по благоустройству, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выполнили ремонт лифтов, детской площадки, отремонтировали освещение. Женщины обратились к губернатору Подмосковья с просьбой - организовать в Наро-Фоминской областной больнице работу лаборатории, чтобы не приходилось долго ждать результатов анализов. Воробьев ответил, что вопрос проработают - он даст для этого все необходимые поручения.