В России могут установить минимальную розничную цену на тихие вина

Цена бутылки вина в магазине формата “у дома” в регионах колеблется в пределах 250-275 рублей, об этом журналистам рассказал вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. Он подчеркнул, что речь идет о средней стоимости, существенная часть напитков обходится дешевле. Также он рассказал, что в России просто невозможно сделать виноградное вино за 150 рублей. Но ритейлеры, а также покупатели не одобрят высокую МРЦ. В этом случае они могут перейти к слабоалкогольным напиткам, имитирующим вино.