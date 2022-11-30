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В России могут установить минимальную розничную цену на тихие вина

Сегодня, 10:27
В Минфине рассматривают инициативу по установлению МРЦ на так называемые тихие вина. Она может быть меньше 239 рублей.

По мнению игроков винного рынка МРЦ на вино можно установить на уровне ниже минимума на шампанское. Пока самое дешёвое игристое стоит 169 рублей, но в Министерстве финансов готовятся поднять минимальную стоимость до 239 рублей, пишет газета “Известия”.

Эксперты считают, что правительство должно иметь право устанавливать минимальные розничные цены на любую алкогольную продукцию, в том числе тихие вина и пиво. 

Сейчас в стране МРЦ устанавливаются на крепкий алкоголь, шампанское и игристые вина. Введение подобной меры в отношении пива обсуждается уже несколько лет, но пока консенсус не найден.

Отмечается, что МРЦ периодически индексируется. При изменении показателя учитывается заявленная производителями стоимость напитков, наценки и другие факторы.

Напомним, впервые в Российской Федерации МРЦ на алкогольную продукцию ввели на водку в 2009 году. В 2011-м МРЦ распространили на коньяки, в 2016-м минимальная розничная цена была установлена на шампанское. Это было сделано, чтобы покупатели видели границу между легальным спиртным и контрафактом.

Позже широкое распространение получила система госучета спиртного ЕГАИС: ее запускали постепенно в разных каналах – от производства на заводах до розницы в различных магазинах. Именно ЕГАИС стала защищать рынок от нелегальной продукции. Тогда МРЦ начала выполнять и социальную роль: правительство стремится сохранять минимумы на невысоком уровне, указал эксперт.

Производители поддержали введение МРЦ на тихие вина. Данная мера, по их мнению, должна убрать с магазинных полок некачественную продукцию и контрафакт, изготавливаемый с нарушением технологий. В то же время виноделы опасаются, что минимальная розничная цена может оказаться ниже себестоимости, тогда, по их словам, смысла в этом не будет.

Гендиректор винодельни “Фангория” Пётр Романишин заявил, что порог в 239 рублей может быть приемлем в плане отгрузочной стоимости. Однако отпускная цена вин из качественного винограда должна быть выше.

Цена бутылки вина в магазине формата “у дома” в регионах колеблется в пределах  250-275 рублей, об этом журналистам рассказал вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. Он подчеркнул, что речь идет о средней стоимости, существенная часть напитков обходится дешевле. Также он рассказал, что в России просто невозможно сделать виноградное вино за 150 рублей. Но ритейлеры, а также покупатели не одобрят высокую МРЦ. В этом случае они могут перейти к слабоалкогольным напиткам, имитирующим вино.

 

 

 

 

 

#Светлана Павлова
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