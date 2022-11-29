"Здравсити": В Краснодаре жители в 1,5 раза чаще стали покупать средства с магнием

Согласно данным онлайн-сервиса «Здравсити», в России выросли продажи магнийсодержащих препаратов, рекомендуемых для борьбы со стрессом. На маркетплейсе за 2,5 месяца их купили в 1,5 раза больше , чем за все лето. Краснодар вошел в топ-5 городов, где подобные препараты покупают чаще всего.

Как рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Елена Гордеева, магний оказывает сосудорасширяющее действие и способствует снижению артериального давления. По ее словам, он является важнейшим антистрессовым макроэлементом, помогающим при нервном напряжении и неврозах, особенно в сочетании с витамином В6, пишет kubnews.ru. Наибольшим спросом на «Здравсити» пользуется жидкая форма «Магне В6», так как она быстрее восполняет дефицит магния и подходит детям. Также высокий спрос наблюдается на таблетки, которые выпускаются в больших упаковках, чтобы хватало надолго. В лидерах продаж и магнийсодержащие препараты под брендами «Солгар», «Реневал» и др. Елена Гордеева добавила, что хронический дефицит магния нередко наблюдается у больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, атеросклерозом и не только. Также повышенная потребность в магнии наблюдается в период интенсивного роста и созревания, при тяжелой физической нагрузке, хроническом стрессе, эмоциональном напряжении, недостаточном сне. Отмечается, что почти половина суточной потребности в магнии поступает вместе с пищей: хлебом, крупами, какао, орехами. Также достаточное количество этого макроэлемента есть в семенах кукурузы, петрушке, луке репчатом, капусте и женьшене. Избыток магния в пище не оказывает отрицательного влияния на здоровый организм. Однако эксперт предупредила, что при болезнях печени возможны проявления заторможенности, сонливости, артериальной гипотонии.