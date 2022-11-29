mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В ЕС не поддержали идею Польши вдвое снизить потолок цен на российскую нефть

Сегодня, 07:45
В Financial Times написали, что инициатива Польши о двукратном снижении потолка цен на нефть из РФ вызвала споры в Евросоюзе.

Один из европейских дипломатов рассказал изданию, что в ЕС до сих пор нет единого решения по поводу граничных цен на российскую нефть. Большинство стран союза считает, что оптимальным будет уровень $65-70 за баррель. Но польша и балтийские лимитрофы хотят уменьшить стоимость вдвое, пишет газета “Известия”.

По мнению поляков и их сторонников, даже $65 – выгодная для Российской Федерации цена. Впрочем, другие страны не согласны с Польшей и считают, что её позиция разделяет Евросоюз, в то время, когда надо показать Кремлю единство.

24 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран ЕС о введении предложенного G7 ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

 

 

#Светлана Павлова
Подпишитесь
«Клиника, лицей и центр пчеловодства»: кто застраивает лес на улице Менделеева в Уфе
Вчера, 13:53
В Башкирии назвали условия возвращения домой батальонов Шаймуратова и Доставалова
Сегодня, 07:05
Хабиров подтвердил отставку главы Минтранса Булушева
Сегодня, 07:40
Уже в январе: Госдума готовит два важных решения по частичной мобилизации
Вчера, 09:56
Глава Башкирии наградил скандальную чиновницу Ольгу Сарапулову орденом Аксакова
Сегодня, 07:32
Рост ЖКХ и код вместо полиса ОМС: что ждет жителей Башкирии с 1 декабря 2022 года
Вчера, 04:45