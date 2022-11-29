В ЕС не поддержали идею Польши вдвое снизить потолок цен на российскую нефть

Один из европейских дипломатов рассказал изданию, что в ЕС до сих пор нет единого решения по поводу граничных цен на российскую нефть. Большинство стран союза считает, что оптимальным будет уровень $65-70 за баррель. Но польша и балтийские лимитрофы хотят уменьшить стоимость вдвое, пишет газета “Известия”.
По мнению поляков и их сторонников, даже $65 – выгодная для Российской Федерации цена. Впрочем, другие страны не согласны с Польшей и считают, что её позиция разделяет Евросоюз, в то время, когда надо показать Кремлю единство.
24 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран ЕС о введении предложенного G7 ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.