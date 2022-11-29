В Башкирии назвали условия возвращения домой батальонов Шаймуратова и Доставалова

В свою очередь отметим, что в ноябре депутаты из республики Карелия написали обращение с просьбой к президенту Путину издать официальный Указ о завершении частичной мобилизации в РФ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позже комментировал и заявил, что в Кремле пока не видели письма депутатов из Карелии. При этом Дмитрий Песков уже ранее уточнял, что отдельного указа о завершении частичной мобилизации не требуется.