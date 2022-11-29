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В Башкирии назвали условия возвращения домой батальонов Шаймуратова и Доставалова

Сегодня, 07:05
Фото: 1MI
О том, как изменились условия контрактов добровольцев после начала частичной мобилизации, рассказали в администрации главы Башкирии.

На странице главы Башкирии Радия Хабирова пользователь под ником Алексей Гавва задал вопрос о сроках возвращения домой добровольческих батальонов имени генерала Минигали Шаймуратова и гвардии майора Александра Доставалова.

— У людей кончились контракты! Якутский Боотур и приморский Тигр без проблем вернулись, побыв там 3,5 месяца. Почему наших бросаете? Зарплаты бойцам обещанных нет. Люди отдали свой долг и волю, когда вернете??? — оставил мужчина комментарий на странице главы.

На его вопрос оперативно поступил ответ из Администрации Главы Республики Башкортостан, в котором сказано, что в администрации «понимают обеспокоенность» мужчины, но есть нюанс, который повлиял на продолжительность контрактов добровольцев.

— Согласно пункту 4 Указа Президента РФ № 647 ««Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом, — разъяснила Эльвира Галаутдинова, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в соцсетях.

Касаемо выплат добровольцам в ответе жителю разъяснений от властей не было. Mkset направил в администрацию главы запрос по этой ситуации.

По мнению жителя Алексея Гаввы, в пункте 4 Указа сказано, что контракты действуют «до» окончания частичной мобилизации.

— Она вроде как окончена еще 1 ноября. Об этом и Президент, и министр обороны говорили. Почему из якутского и приморского батальона уже, по окончанию контракта, вернули всех?! — продолжает недоумевать мужчина.

Напомним, 1 ноября 2022 года Радий Хабиров официально объявил, что мероприятия по частичной мобилизации в Башкирии завершены. По его словам, задача которая была поставлена перед республикой, была выполнена.

В свою очередь отметим, что в ноябре депутаты из республики Карелия написали обращение с просьбой к президенту Путину издать официальный Указ о завершении частичной мобилизации в РФ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позже комментировал и заявил, что в Кремле пока не видели письма депутатов из Карелии. При этом Дмитрий Песков уже ранее уточнял, что отдельного указа о завершении частичной мобилизации не требуется. 

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#Ирина Деревянчук#Общество#Мобилизация
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