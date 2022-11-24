Доброволец из Уфы сообщил о невыплате боевых и суточных после участия в СВО

На странице в социальных сетях Радия Хабирова житель Башкирии Антон Ш. заявил, что после участия в специальной военной операции на Украине в качестве добровольца в спецназе "Ахмат" ему не поступила часть обещанных выплат, а именно, со слов Антона Ш., он не получил суточные и боевые. Также, со слов мужчины, он не получил статус ветерана боевых действий. Кроме того, Антон Ш. заявил о намерении вернуться обратно в зону СВО, «но уже через военкомат».