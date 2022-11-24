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Доброволец из Уфы сообщил о невыплате боевых и суточных после участия в СВО

Сегодня, 04:41
Фото: 1MI
Мужчина, по его словам, ушел добровольцем в спецназ Ахмата и после возвращения решил отправить в зону СВО уже через военкомат. Однако в военкомате, со слов бойца, документов на него не оказалось, а часть обещанных выплат так и не поступила, сообщает мужчина.

На странице в социальных сетях Радия Хабирова житель Башкирии Антон Ш. заявил, что после участия в специальной военной операции на Украине в качестве добровольца в спецназе "Ахмат" ему не поступила часть обещанных выплат, а именно, со слов Антона Ш., он не получил суточные и боевые. Также, со слов мужчины, он не получил статус ветерана боевых действий. Кроме того, Антон Ш. заявил о намерении вернуться обратно в зону СВО, «но уже через военкомат».

Как сообщил Антон Ш. корреспонденту Mkset, он заключил контракт на участие в спецоперации на три месяца с 23 июня до 23 сентября. За это время, по словам мужчины, ему выплатили заработную плату в размере 450 тысяч рублей за все время действия контракта и единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Однако, по мнению бойца, невыплаченными остались боевые и суточные в размере 600 тысяч рублей.

— В то время не было ещё отряда Шаймуратова и других добровольческих отрядов, по крайней мере, я о них не слышал. А через военкомат пойти не мог, потому что не годен (мужчина уточнил, что у него категория В ограниченной годности к службе — прим. ред.). Оставалось ехать только через Чечню, — рассказывает Антон Ш.

Между тем в конце сентября мужчина обратился в военкомат Ленинского района Уфы, однако, по его словам, в комиссариате сказали, что документов на него нет, в связи с чем нужно сделать соответствующий запрос.

— И попросили пару месяцев подождать выплат. С тех пор нет от них никакой информации, — сообщает мужчина.

Кроме того, около двух недель назад мужчина написал обращение в электронную приемную президента России Владимира Путина. По словам Антона Ш., в ответе сообщили, что обращение было направлено в Федеральную службу войск национальной гвардии РФ. 

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу военкомата Башкирии с запросом о подтверждении сообщенных Антоном Ш. сведений. Ответ будет опубликован после его получения.

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