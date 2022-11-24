Доброволец из Уфы сообщил о невыплате боевых и суточных после участия в СВО

На странице в социальных сетях Радия Хабирова житель Башкирии Антон Ш. заявил, что после участия в специальной военной операции на Украине в качестве добровольца в спецназе "Ахмат" ему не поступила часть обещанных выплат, а именно, со слов Антона Ш., он не получил суточные и боевые. Также, со слов мужчины, он не получил статус ветерана боевых действий. Кроме того, Антон Ш. заявил о намерении вернуться обратно в зону СВО, «но уже через военкомат».
Как сообщил Антон Ш. корреспонденту Mkset, он заключил контракт на участие в спецоперации на три месяца с 23 июня до 23 сентября. За это время, по словам мужчины, ему выплатили заработную плату в размере 450 тысяч рублей за все время действия контракта и единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Однако, по мнению бойца, невыплаченными остались боевые и суточные в размере 600 тысяч рублей.
— В то время не было ещё отряда Шаймуратова и других добровольческих отрядов, по крайней мере, я о них не слышал. А через военкомат пойти не мог, потому что не годен (мужчина уточнил, что у него категория В ограниченной годности к службе — прим. ред.). Оставалось ехать только через Чечню, — рассказывает Антон Ш.
Между тем в конце сентября мужчина обратился в военкомат Ленинского района Уфы, однако, по его словам, в комиссариате сказали, что документов на него нет, в связи с чем нужно сделать соответствующий запрос.
— И попросили пару месяцев подождать выплат. С тех пор нет от них никакой информации, — сообщает мужчина.
Кроме того, около двух недель назад мужчина написал обращение в электронную приемную президента России Владимира Путина. По словам Антона Ш., в ответе сообщили, что обращение было направлено в Федеральную службу войск национальной гвардии РФ.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу военкомата Башкирии с запросом о подтверждении сообщенных Антоном Ш. сведений. Ответ будет опубликован после его получения.