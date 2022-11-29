Три четверти респондентов в РФ совершали в уходящем году финансовые ошибки

Как сообщает газета “Известия”, чаще всего (в 40,8% случаев) отвечавшие связывали свои финансовые просчёты со сложившейся в стране ситуацией.
Наибольшее число респондентов считает своей ошибкой неразумное использование кредитных денег – 31,1%. На втором месте потери из-за действий мошенников – 13,8%. Чуть меньше опрошенных заявили о совершённых без надобности покупках – 13,1%.
В то же время 53,6% участников исследования назвали свой уровень финансовой грамотности средним, 25,6% скорее низким и 12% – скорее высоким.
88% участвовавших в опросе россиян считают, что финансовая грамотность — умение планировать бюджет. Также среди популярных ответов: умение разбираться в продуктах банков и микрофинансовых организациях (35,7%), в экономике (34,9%), в мерах господдержки (29,5%), в фондовом рынке (19,5%), обладание знанием об уловках мошенников (16,9%).
Более 55% респондентов заявили, что уровень финансовой грамотности в нашей стране за последний год вырос. 30,4% думают, что он остался на прежнем уровне, 10,1% считает, что он скорее снизился.