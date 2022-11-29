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Три четверти респондентов в РФ совершали в уходящем году финансовые ошибки

Сегодня, 07:41
Проведённый среди полутора тысяч граждан РФ опрос показал, что почти 75% респондентов в 2022 году совершили те или иные финансовые ошибки.

Как сообщает газета “Известия”, чаще всего (в 40,8% случаев) отвечавшие связывали свои финансовые просчёты со сложившейся в стране ситуацией.

Наибольшее число респондентов считает своей ошибкой неразумное использование кредитных денег – 31,1%. На втором месте потери из-за действий мошенников – 13,8%. Чуть меньше опрошенных заявили о совершённых без надобности покупках – 13,1%.

В то же время 53,6% участников исследования назвали свой уровень финансовой грамотности средним, 25,6% скорее низким и 12% – скорее высоким.

88% участвовавших в опросе россиян считают, что финансовая грамотность — умение планировать бюджет. Также среди популярных ответов: умение разбираться в продуктах банков и микрофинансовых организациях (35,7%), в экономике (34,9%), в мерах господдержки (29,5%), в фондовом рынке (19,5%), обладание знанием об уловках мошенников (16,9%).

Более 55% респондентов заявили, что уровень финансовой грамотности в нашей стране за последний год вырос. 30,4% думают, что он остался на прежнем уровне, 10,1% считает, что он скорее снизился. 

#Светлана Павлова
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