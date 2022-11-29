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Кудрин подтвердил уход из Счётной палаты РФ

Сегодня, 11:30
Алексей Кудрин заявил, что 29 ноября подал заявление об уходе с должности руководителя Счётной палаты.

Кудрин напомнил, что в государственном секторе провёл четверть века и теперь хочет “сосредоточиться на больших проектах”, – цитирует газета “Известия”.

Речь, по его словам, идёт о проектах, подразумевающих развитие частных инициатив, имеющих существенный эффект для граждан. Именно с этим связан уход с поста главы Счётной палаты.

Напомним, во вторник 29 февраля стало известно, что  Совфед поступило представление от президента РФ об освобождении Кудрина с должности руководителя Счётной палаты. Вопрос будет вынесен на заседание уже 30 ноября. 

Сообщается, что Кудрин после отставки будет работать в “Яндексе”. А на его место в СП прочат первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова. При этом помощник Жукова по данной информации ответил, что у него нет подобных сведений.

#Светлана Павлова
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