Ранее, 9 октября, американский телеведущий Брайан Килмид заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки привело к панике в Белом доме. Журналист сообщил, что из-за этого президенту Байдену пришлось нарушить обещание и обратиться за помощью к Венесуэле и Ирану, вместо того, чтобы бурить новые скважины.