Chevron самостоятельно определит объем добычи нефти в Венесуэле

Напомним, 26 ноября Вашингтон разрешил компании Chevron на 6 месяцев возобновить добычу нефти в Венесуэле. В разрешении говорится, что его могут экстренно отозвать, пишет газета “Известия”.
Кирби заявил, что компания сама должна оценить возможные объёмы добычи. Также он отметил, что вся добытая в республике нефть должна поступать в Соединённые Штаты.
Ранее, 9 октября, американский телеведущий Брайан Килмид заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки привело к панике в Белом доме. Журналист сообщил, что из-за этого президенту Байдену пришлось нарушить обещание и обратиться за помощью к Венесуэле и Ирану, вместо того, чтобы бурить новые скважины.