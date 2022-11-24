Уфимцам стал доступен магазин приложений МТС

— В продвижении собственного стора МТС будет использовать свое главное конкурентное преимущество как телеком-оператор, поставщик экосистемных сервисов и ИТ-компания — высокотехнологичную инфраструктуру, многомиллионную клиентскую базу и глубокую ИТ-экспертизу. Мы рассчитываем, что к моменту коммерческого запуска AppBazar в нашем магазине будет представлено около 500 приложений, и их количество будет увеличиваться благодаря сотрудничеству с разработчиками. При этом размещать приложения в нашем магазине смогут не только российские, но и иностранные партнеры — МТС обеспечит их инструментами для продвижения и монетизации. Наша цель — превратить AppBazar в одну из крупнейших в России площадок полезных, интересных и безопасных приложений на все случаи жизнb, — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.