IT-специалист назвал безопасные варианты паролей

В интервью агентству “Прайм” эксперт заявил, что некоторые пароли взламываются за секунды. Наиболее легко вскрываются злоумышленниками пароли из последовательно расположенных на клавиатуре букв или цифр, например, знаменитое qwerty, пишет газета “Известия”.
Для создания надёжного пароля требуется не менее 8 символов, буквы разного регистра и специальные символы. Например, можно взять первые 3 слова из любимого стихотворения, разбавив их цифрами и спецсимволами.
Нелишним будет и подключение двухфакторной идентификации. Также желательно приобрести привычку регулярно менять пароли.