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Госдума во втором чтении приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Сегодня, 09:21
23 ноября депутаты Госдумы проголосовали за документ, запрещающий пропаганду ЛГБТ-отношений и педофилии.

Как сообщает газета “Известия”, в документе говорится о запрете пропаганды гомосексуализма и прочих нетрадиционных сексуальных отношений, а также информации, способной побудить сменить пол. Речь идёт о СМИ, литературе, кинематографе и рекламе. Согласно данному законопроекту, у фильма могут отобрать прокатное удостоверение, если в нём есть пропаганда ЛГБТ.

Помимо этого малолетним гражданам РФ запретят использовать ресурсы, где распространяется контент с выраженной ЛГБТ-направленностью. Для посещения подобных ресурсов потребуется подтверждение возраста.

Одним из авторов законопроекта является председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что закон должен защитить российских детей от “содомии и тьмы”.

Во втором чтении  приняты поправки, запрещающие продажи товаров, содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность. 

Помимо этого Роскомнадзор получит право определять порядок проведения мониторинга в Сети для выявления информации, доступ к которой должен быть ограничен согласно федеральному закону об информации. Мониторинг будет вести специальная организация, наделённая соответствующими полномочиями. 

#Светлана Павлова
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