Госдума во втором чтении приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Как сообщает газета “Известия”, в документе говорится о запрете пропаганды гомосексуализма и прочих нетрадиционных сексуальных отношений, а также информации, способной побудить сменить пол. Речь идёт о СМИ, литературе, кинематографе и рекламе. Согласно данному законопроекту, у фильма могут отобрать прокатное удостоверение, если в нём есть пропаганда ЛГБТ.
Помимо этого малолетним гражданам РФ запретят использовать ресурсы, где распространяется контент с выраженной ЛГБТ-направленностью. Для посещения подобных ресурсов потребуется подтверждение возраста.
Одним из авторов законопроекта является председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что закон должен защитить российских детей от “содомии и тьмы”.
Во втором чтении приняты поправки, запрещающие продажи товаров, содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.
Помимо этого Роскомнадзор получит право определять порядок проведения мониторинга в Сети для выявления информации, доступ к которой должен быть ограничен согласно федеральному закону об информации. Мониторинг будет вести специальная организация, наделённая соответствующими полномочиями.