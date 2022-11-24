Госдума во втором чтении приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Как сообщает газета “Известия”, в документе говорится о запрете пропаганды гомосексуализма и прочих нетрадиционных сексуальных отношений, а также информации, способной побудить сменить пол. Речь идёт о СМИ, литературе, кинематографе и рекламе. Согласно данному законопроекту, у фильма могут отобрать прокатное удостоверение, если в нём есть пропаганда ЛГБТ.