Дома скандального застройщика в поселке В Башкирии достроит другая компания

Строительство одиннадцать трёхэтажных домов в поселке «Цветы Башкирии» завершит компания «Оникс». Ранее возведением жилплощади занималась компания ООО «Башстройкомплект», в свою очередь, «Оникс» получит компенсационные участки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.
Как сообщил заместителя министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов, дома планируется сдать до конца 2023 года. Всего получения жилплощади в нынешних недостроях ожидают порядка 200 граждан. Сообщается, что в настоящий момент достройкой занимаются порядка 40 рабочих, также задействованы три единицы техники.
Напомним, строительство группы жилых домов в поселке было приостановлено ещё семью годами ранее — в 2015 году. Отмечается, что дома в тот момент находились на этапе фундамента либо — «коробки». В 2017 году застройщика «Башстройкомплект» признали банкротом, а её экс-руководителя Руслана Андреева и председателя правления ЖСК «Цветы Башкортостана» Андрея Абызова виновными в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилого дома на улице Баландина (микрорайон Инорс) и четырех домов ЖК «Цветы Башкирии».