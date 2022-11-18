Дома скандального застройщика в поселке В Башкирии достроит другая компания

Напомним, строительство группы жилых домов в поселке было приостановлено ещё семью годами ранее — в 2015 году. Отмечается, что дома в тот момент находились на этапе фундамента либо — «коробки». В 2017 году застройщика «Башстройкомплект» признали банкротом, а её экс-руководителя Руслана Андреева и председателя правления ЖСК «Цветы Башкортостана» Андрея Абызова виновными в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилого дома на улице Баландина (микрорайон Инорс) и четырех домов ЖК «Цветы Башкирии».