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На итоговом турнире АТР Джокович обыграл Рублёва

Сегодня, 16:18
В Турине россиянин Андрей Рублёв проиграл сербу Новаку Джоковичу во втором туре группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Как сообщает газета “Известия”, матч закончился победой Джоковича со счётом 6:4. Таким образом, сербский теннисист вышел в полуфинал АТР.

До проигрыша Рублёв встретился с Даниилом Медведевым и выиграл у него со счётом 2:1. Джокович, в свою очередь, обыграл греческого спортсмена Стефаноса Циципаса (2:0). После этого Медведев играл с Циципасом.

Напомним, Рублёв квалифицировался на итоговый турнир АТР после поражения американца Фритца и поляка Хуркача в Париже. В результате они не смогли выйти в третий круг парижского турнира и лишились шанса обогнать россиянина.

Во второй встрече красной группы позже в среду сыграют Медведев и Циципас. В полуфинал выйдут два человека из квартета.

В этом году призовой тур АТР составляет $14,75 млн, это на 103% больше, чем в соревновании прошлого года.

#Светлана Павлова
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