На итоговом турнире АТР Джокович обыграл Рублёва

Как сообщает газета “Известия”, матч закончился победой Джоковича со счётом 6:4. Таким образом, сербский теннисист вышел в полуфинал АТР.
До проигрыша Рублёв встретился с Даниилом Медведевым и выиграл у него со счётом 2:1. Джокович, в свою очередь, обыграл греческого спортсмена Стефаноса Циципаса (2:0). После этого Медведев играл с Циципасом.
Напомним, Рублёв квалифицировался на итоговый турнир АТР после поражения американца Фритца и поляка Хуркача в Париже. В результате они не смогли выйти в третий круг парижского турнира и лишились шанса обогнать россиянина.
Во второй встрече красной группы позже в среду сыграют Медведев и Циципас. В полуфинал выйдут два человека из квартета.
В этом году призовой тур АТР составляет $14,75 млн, это на 103% больше, чем в соревновании прошлого года.